Кроме того, в тренды соцсети Twitter вышел хэштег #ReleaseTheTranscrip. Это несмотря на то, что и у Байдена, и у Зеленского опровергли любые споры в разговоре лидеров США и Украины.

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Республиканцы требуют стенограмму разговора Байдена и Зеленского

В США представители Республиканской партии требуют у Джо Байдена опубликовать стенограмму его разговора с Владимиром Зеленским. Они хотят убедиться, действительно ли между политиками возник спор.

К слову, в США в 2019 году требовали обнародования стенограммы разговора Зеленского с предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Тогда были подозрения, что американский лидер пытался надавить на украинского, чтобы активизировать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Слухи о споре Байдена и Зеленского

Ранее издание CNN написало, что разговор президента Зеленского и Байдена якобы прошел "не так хорошо, как хотелось бы". Мол, возникли разногласия, которые касались "уровней риска в отношении российской атаки".

Байден якобы сообщил Зеленскому, что вторжение почти неизбежно. В то же время украинский лидер заявил, что угроза является "опасной, однако неоднозначной".

После этого информацию о споре опровергли с обеих сторон. В частности, в Офисе Президента сообщили, что "корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон", все остальное – домыслы и спекуляции.

В Белом доме подчеркнули: президент Байден предупредил, что существует большая вероятность того, что россияне могут ворваться в Украину в феврале 2022 года. В то же время лидер США сказал это публично.

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