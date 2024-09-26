Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что стоит спокойно относиться к внутренним информационным проявлениям в США. Он объяснил это тем, что там проходит достаточно жесткая избирательная кампания.

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Трамп критикует Зеленского

Михаил Подоляк отметил, что после того, как Демократическая партия сменила своего представителя, то борьба только обострилась. Кандидат от Республиканской партии достаточно мощный. Он не ожидал того же от нового оппонента – Камалы Гаррис.

Накануне замены он (Дональд Трамп – 24 Канал) был уверен, что у демократов нет ни единого шанса, но сегодня силы практически равны. Каждое слово имеет значение, поэтому его риторика будет максимально агрессивной,

– сказал советник главы ОПУ.

Он предположил, если Демократическая партия на разных уровнях полностью поддерживает Украину, то, безусловно, республиканцам надо как-то от этого отмежевываться. Они озвучивают заявления другого типа, которые должны были бы влиять на электоральное ядро.

Это очевидные вещи. Поэтому спокойно относимся к заявлениям Трампа. Реагируем только на действия, которые мы увидим в Конгрессе или от исполнительной инфраструктуры в США,

– подчеркнул Подоляк.

К слову, Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он якобы делает "грязные выпады" в его сторону и получает миллиарды долларов от США.