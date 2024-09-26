Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що варто спокійно ставитись до внутрішніх інформаційних проявів у США. Він пояснив це тим, що там проходить досить жорстка виборча кампанія.

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Трамп критикує Зеленського

Михайло Подоляк зауважив, що після того, як Демократична партія змінили свого представника, то боротьба тільки загострилась. Кандидат від Республіканської партії достатньо потужний. Він не очікував того ж від нового опонента – Камали Гарріс.

Напередодні заміни він (Дональд Трамп – 24 Канал) був впевнений, що у демократів немає жодного шансу, але сьогодні сили практично рівні. Кожне слово має значення, тому його риторика буде максимально агресивною,

– сказав радник голови ОПУ.

Він припустив, якщо Демократична партія на різних рівнях повністю підтримує Україну, то, безумовно, республіканцям треба якось від цього відмежовуватися. Вони озвучують заяви іншого типу, які мали б впливати на електоральне ядро.

Це очевидні речі. Тому спокійно ставимося до заяв Трампа. Реагуємо тільки на дії, які ми побачимо в Конгресі чи від виконавчої інфраструктури в США,

– наголосив Подоляк.

До слова, Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у тому, що він нібито робить "брудні випади" у його бік та отримує мільярди доларів від США.