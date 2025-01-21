О личной встрече глав обоих государств, вероятно, пока речь не идет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко в эфире "Радио Свобода".

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Почему Трампу важно сначала встретиться с Зеленским

Мережко отметил важность, чтобы Трамп встретился сначала с президентом Украины на фоне заявлений главы США о будущих контактах с Путиным.

Я считаю, что это должно произойти как можно скорее, потому что Трамп говорит, что он хотел бы встретиться или поговорить по телефону с Путиным. Но очень правильно, очень логично было бы, если бы новый президент придерживался принципа "ничего об Украине без Украины". То есть в любом случае чрезвычайно важно встретиться с президентом Зеленским, особенно если речь идет о непосредственной встрече Трампа с Путиным,

– сказал Мережко.

Он отметил, что такой шаг Трампа для Путина был бы вознаграждением и поспособствовал бы кремлевской пропаганде. К тому же президент России хочет продемонстрировать, что он не изолирован политически.

Нардеп добавил, что телефонный разговор между Зеленским и Трампом может состояться уже в течение недели. Однако личную встречу организовать пока не получится, ведь президент США сосредоточится на внутренних вопросах своей страны.

Я думаю, что, например, телефонный разговор может состояться в ближайшую неделю. И это такая дипломатическая практика. Это было бы очень правильно. Относительно непосредственной встречи, я не уверен в этом. Потому что, знаете, сейчас, поскольку новый президент занимает должность, то очень много дел, и чисто административных. И лучше, когда уже ситуация стабилизируется в Белом доме, то тогда иметь непосредственную встречу,

– сказал Мережко.