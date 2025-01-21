Про особисту зустріч глав обох держав, ймовірно, поки не йдеться. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар голови комітету ВРУ з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка в етері "Радіо Свобода".

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Чому Трампу важливо спочатку зустрітися із Зеленським

Мережко наголосив на важливості Трампу зустрітися спершу із президентом України на тлі заяв очільника США про майбутні контакти з Путіним.

Я вважаю, що це має статися якомога скоріше, тому що Трамп каже про те, що він хотів би зустрітися або поговорити телефоном з Путіним. Але дуже правильно, дуже логічно було б, якби новий президент дотримувався засади "нічого про Україну без України". Тобто в будь-якому разі надзвичайно важливо зустрітися з президентом Зеленським, особливо, якщо йдеться про безпосередню зустріч Трампа з Путіним,

– сказав Мережко.

Він зауважив, що такий крок Трампа для Путіна був би винагородою та посприяв би кремлівській пропаганді. До того ж президент Росії хоче продемонструвати, що він не є політично ізольованим.

Нардеп додав, що телефонна розмова між Зеленським і Трампом може відбутися вже протягом тижня. Однак, особисту зустріч організувати поки що не вийде, адже президент США зосередиться на внутрішніх питаннях своєї країни.

Я думаю, що, наприклад, телефонна розмова може відбутися в найближчий тиждень. І це така дипломатична практика. Це було б дуже правильно. Щодо безпосередньої зустрічі, я не впевнений у цьому. Тому що, знаєте, зараз, оскільки новий президент обіймає посаду, то дуже багато справ і суто адміністративних. І краще, коли вже ситуація стабілізується у Білому домі, то тоді мати безпосередню зустріч,

– сказав Мережко.