Я бы пригласил Путина, – Трамп о саммите G7
Дональд Трамп сказал, что не против пригласить Путина на саммит "Большой семерки". Однако, кроме России, он предложил пригласить и другие страны, не относящиеся к "Большой семерки".
Выборы президента США состоятся в конце ноября 2020 года. После них действующий президент предложил провести саммит G7. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.
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Мы уже пригласили много людей на саммит. Я, конечно бы, пригласил его (Путина – 24 канал). Считаю, что это важный фактор,
– отметил Трамп.
Однако он добавил, что США планируют пригласить и других представителей стран, не входящих в "Большую семерку". Некоторые из них уже согласились на предложение. Трамп не уточнил, какие именно.
Стрельба на брифинге Трампа
Через несколько минут после общения с журналистами телохранитель шепнул что-то на ухо Трампу и тот немедленно покинул зал. Оказалось, что кто-то рядом с Белым домом открыл стрельбу.
Трамп сообщил, что охранники обезвредили стрелка огнем. Во время операции пострадал один из телохранителей Трампа, его госпитализировали.
Исключение России из G8: коротко
- После аннексии Крыма Россию исключили из списка стран G8.
- В августе 2019 года Трамп говорил, что было бы целесообразно позволить России вернуться в страны "Большой семерки". Однако тогда Владимир Зеленский, проведя разговор с международными партнерами, призвал их не допустить этого. Он отметил, что возвращение России к G7 возможно лишь при условии прекращения военной агрессии на Донбассе и возвращения Крыма.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена возвращаться в страны "Большой семерки", потому что полностью довольна форматом "большой двадцатки".