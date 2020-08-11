Дональд Трамп сказал, что не против пригласить Путина на саммит "Большой семерки". Однако, кроме России, он предложил пригласить и другие страны, не относящиеся к "Большой семерки".

Выборы президента США состоятся в конце ноября 2020 года. После них действующий президент предложил провести саммит G7. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

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Мы уже пригласили много людей на саммит. Я, конечно бы, пригласил его (Путина – 24 канал). Считаю, что это важный фактор,

– отметил Трамп.

Однако он добавил, что США планируют пригласить и других представителей стран, не входящих в "Большую семерку". Некоторые из них уже согласились на предложение. Трамп не уточнил, какие именно.

Стрельба на брифинге Трампа

Через несколько минут после общения с журналистами телохранитель шепнул что-то на ухо Трампу и тот немедленно покинул зал. Оказалось, что кто-то рядом с Белым домом открыл стрельбу.

Трамп сообщил, что охранники обезвредили стрелка огнем. Во время операции пострадал один из телохранителей Трампа, его госпитализировали.

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