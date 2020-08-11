Дональд Трамп сказав, що не проти запросити Путіна на саміт "Великої сімки". Однак, окрім Росії, він запропонував запросити й інші країни, що не належать до G7.

Вибори президента США відбудуться у кінці листопада 2020 року. Опісля них чинний президент запропонував провести саміт G7. Про це він заявив на брифінгу у Білому домі.

Цікаво: Трамп вважає, що Росія більше не хоче, аби він був президентом США

Ми вже запросили багато людей на саміт. Я, звичайно б, запросив його (Путіна – 24 канал). Вважаю, що це важливий фактор,

– наголосив Трамп.

Проте він додав, що США планують запросити й інших представників країн, що не входять до "Великої сімки". Деякі з них вже погодились на пропозицію. Трамп не уточнив, які саме.

Стрілянина на брифінгу Трампа

Через кілька хвилин після спілкування із журналістами охоронець шепнув щось на вухо Трампу і той негайно покинув зал. Виявилось, що хтось поряд із Білим домом розпочав стрілянину.

Трамп повідомив, що охоронці знешкодили стрільця вогнем у відповідь. Під час операції постраждав один з охоронців Трампа, його госпіталізували.

Виключеня Росії з G8: коротко