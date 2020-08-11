Я би запросив Путіна, – Трамп про саміт G7
Дональд Трамп сказав, що не проти запросити Путіна на саміт "Великої сімки". Однак, окрім Росії, він запропонував запросити й інші країни, що не належать до G7.
Вибори президента США відбудуться у кінці листопада 2020 року. Опісля них чинний президент запропонував провести саміт G7. Про це він заявив на брифінгу у Білому домі.
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Ми вже запросили багато людей на саміт. Я, звичайно б, запросив його (Путіна – 24 канал). Вважаю, що це важливий фактор,
– наголосив Трамп.
Проте він додав, що США планують запросити й інших представників країн, що не входять до "Великої сімки". Деякі з них вже погодились на пропозицію. Трамп не уточнив, які саме.
Стрілянина на брифінгу Трампа
Через кілька хвилин після спілкування із журналістами охоронець шепнув щось на вухо Трампу і той негайно покинув зал. Виявилось, що хтось поряд із Білим домом розпочав стрілянину.
Трамп повідомив, що охоронці знешкодили стрільця вогнем у відповідь. Під час операції постраждав один з охоронців Трампа, його госпіталізували.
Виключеня Росії з G8: коротко
- Після анексії Криму Росію виключили із списку країн G8.
- У серпні 2019 року Трамп говорив, що було б доцільно дозволити Росії повернутись до країн "Великої сімки". Однак тоді Володимир Зеленський, провівши розмову з міжнародними партнерами, закликав їх не допустити цього. Він зауважив, що повернення Росії до G7 можливе лише за умови припинення військової агресії на Донбасі та повернення Криму.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не має наміру повертатись до країн "Великої сімки", тому що повністю задоволена форматом "великої двадцятки".