Трамп готовит и другие сюрпризы для Владимира Путина, которые точно не понравятся кремлевскому диктатору. Подробнее о намерениях Трампа 24 Каналу рассказал общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус

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Как будет действовать Трамп в отношении Путина

Инаугурация Дональда Трампа состоится уже 20 января. После того как Дональд Трамп официально займет пост президента США у него будет несколько приоритетных задач. Среди них не только борьба с коррупцией, но и получение первенства в добыче нефти.

Цель Трампа – "задушить" Путина на нефтяном рынке, что он успешно показывал еще в свою первую каденцию. Трамп хочет опустить цену на нефть до 40 или даже 30 долларов – и он это сделает,

– отметил Борис Пинкус.

Конечно, другой важной темой для Дональда Трампа станет война России против Украины. Республиканец убеждает, что новоизбранный президент США ни в коем случае не будет "сдавать" украинские территории России.

"У Трампа есть задача – вернуть территорию Украины в пределах границ, которые признаны международным сообществом. Как этого достичь, он пока не говорит и правильно делает. Он просто хочет сделать сюрприз – хороший для нас, а для Путина – ядовитый, который его уничтожит", – подчеркнул Пинкус.

По словам политика, Трамп не будет спешить идти на встречу с Владимиром Путиным. Это произойдет в случае, если российский диктатор пойдет на условия американского лидера.

"Условие Трампа – перемирие, которое будет справедливым. Справедливость – это границы 1991 года. Но с первого раза так не получится, будет замораживание, я уверен. Об этом сегодня говорят представители Трампа с пропутинским окружением", – отметил республиканец.

В то же время, по словам политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому важно стоять на том, что никакие переговоры невозможны без гарантий безопасности для Украины. Только они могут стать основой для диалога. Пинкус также добавил, что есть информация, что украинский лидер может приехать в США 25 января, и на встрече с Трампом это обязательно нужно будет обсудить.