Свое желание Трамп выразил в субботу, 22 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Маск уже уволил десятки тысяч чиновников

Трамп призвал Маска быть более агрессивным даже несмотря на то, что в США появилось возмущение из-за увольнения и значительного сокращения расходов.

Илон прекрасно выполняет свою работу, но я хотел бы, чтобы он становился более агрессивным,

– написал Трамп большими буквами на своей платформе Truth Social.

К более решительным действиям президент призвал, аргументируя это тем, что Штаты нужно спасать.

"Помните, у нас есть страна, которую нужно спасти, но в конце концов сделать ее большей, чем когда-либо прежде. MAGA ("Сделаем Америку великой снова" – 24 Канал)" – также написал американский президент.

Напомним, что Маск возглавляет департамент эффективности правительства DOGE, который был создан Трампом.

Его работники уже уволили десятки тысяч федеральных чиновников, среди них – ученые и даже смотрители парков. Большинство уволенных находилась на испытательном сроке.