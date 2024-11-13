Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Встреча Байдена и Трампа состоялась в рамках мероприятий по передаче власти от действующей администрации США к будущей.

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Политики встретились в Овальном кабинете.

"Добро пожаловать, с возвращением", - сказал Байден Трампу в начале их встречи. Действующий президент пообещал плавную передачу власти.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что переход власти в США будет "максимально мягкий", и он это очень ценит.

Ранее советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что президент Байден должен убедить новоизбранного президента Трампа, а также Конгресс, который, вероятно, будет под контролем республиканцев, продолжать поддерживать Украину в ее конфликте с Россией в течение оставшегося срока его полномочий.

Справочно. 9 ноября Белый дом анонсировал встречу действующего и избранного президентов. Цель проведения такой встречи –традиция, которая знаменует начало мирной передачи власти. В то же время после проигрыша на выборах 2020 года Трамп не пригласил Байдена в Белый дом.