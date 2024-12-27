Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипенко, заметив, что Трамп сильно обращает внимание на популярность и влиятельность. В частности это ему и нравится в Маске. Но это может стать и проблемой.

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Почему между ними может произойти конфликт

Как отметила Филипенко, уже было написано много разных книг о первом периоде президентства Дональда Трампа. Там вспоминали, что он хранил бумажку с рейтингами одного из его шоу, которое шло на американском телевидении. Это шоу помогло Трампу сформировать образ суперуспешного бизнесмена.

Новоизбранный президент США уважает людей с высокими рейтингами. Он осознает, что с такими нужно вести дела и вообще взаимодействовать. Это все касается и Маска.

Трамп не может не думать о популярности Маска. Каждый его твит обсуждается. Он сам немного напоминает Трампа. Но вспоминаем психологию Трампа, что он должен быть лидером. Если Маск не сбавит обороты, то может произойти конфликт. И даже в ближайшее время,

– сказала Филипенко.

Уже были разговоры в контексте, что Маск будет новым президентом США. Но стоит помнить, что согласно тамошней конституции президентом США может быть человек, который родился в США. А Маск рожден в ЮАР.