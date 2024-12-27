Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що Трамп сильно звертає увагу на популярність та впливовість. Зокрема це йому і подобається в Маску. Але це може стати й проблемою.

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Чому між ними може статися конфлікт

Як наголосила Філіпенко, вже було написано багато різних книг про перший період президентства Дональда Трампа. Там згадували, що він зберігав папірець з рейтингами одного з його шоу, яке йшло на американському телебаченні. Це шоу допомогло Трампу сформувати образ суперуспішного бізнесмена.

Новообраний президент США поважає людей з високими рейтингами. Він усвідомлює, що з такими потрібно вести справи та загалом взаємодіяти. Це все стосується і Маска.

Трамп не може не думати про популярність Маска. Кожен його твіт обговорюється. Він сам трохи нагадує Трампа. Але згадуємо психологію Трампа, що він має бути лідером. Якщо Маск не збавить оберти, то може статися конфлікт. І навіть найближчим часом,

– сказала Філіпенко.

Вже були розмови в контексті, що Маск буде новим президентом США. Але варто пам'ятати, що згідно з тамтешньою конституцією президентом США може бути людина, яка народилася у США. А Маск народжений у ПАР.