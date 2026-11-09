Трампу готовят большой удар в США: под угрозой его друзья, соглашения с Путиным и миллиарды Маска

Дональд Трамп рискует столкнуться с масштабным сопротивлением в своей стране. Демократы готовят наступление на его окружение, намереваясь ограничить полномочия президента в отношении санкций против России и добиться выделения нового пакета помощи Украине на 15 миллиардов долларов. Под угрозой также оказались бизнес-интересы спецпосланцев Трампа и контракты компаний Илона Маска.

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Сможет ли Конгресс сорвать договоренности Трампа с Кремлем, почему Джаред Кушнер и Стив Виткофф могут оказаться под следствием и как внутренняя борьба в США повлияет на Украину – для 24 Канала объяснил общественный и политический деятель США Юрий Рашкин.

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Битва за оборонный бюджет и украинский вопрос

Политическая ситуация в Соединенных Штатах стремительно превращается в открытое противостояние между Дональдом Трампом и Демократической партией. Осознавая риски для международной безопасности, демократы начали активную кампанию по нейтрализации разрушительных инициатив будущего президента.

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Главным полем битвы становится финансовая помощь Украине. Законодатели планируют использовать "NDAA" (ежегодный закон об оборонном бюджете) в качестве инструмента давления. Идея заключается в том, чтобы включить пакет помощи Украине на 15 миллиардов долларов непосредственно в этот критически важный для армии США документ.

Ожидается, что Трамп попытается наложить вето на этот закон, поскольку он категорически не желает помогать Киеву. Однако именно в этом и заключается главный расчет: вопрос поддержки Украины до сих пор пользуется значительной двухпартийной поддержкой.

Если демократам удастся объединить усилия с умеренными республиканцами, они смогут преодолеть президентское вето. Это не только обеспечит Киев необходимыми ресурсами в преддверии суровой зимы, но и нанесет серьезный политический удар по самому Трампу, продемонстрировав ограниченность его власти.

Кроме того, Конгресс намерен ликвидировать так называемый "выключатель Линдси Грэма" – механизм, который позволял Трампу по своему усмотрению игнорировать или применять санкции, нивелируя суть принятых законов.

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Превентивный удар по окружению Трампа

Параллельно с бюджетными маневрами демократы разворачивают масштабное юридическое и следственное наступление на ключевых союзников Трампа. Под прицел попали специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Их возможные бизнес-интересы и сомнительные "дизельные сделки" уже стали предметом проверки. Запросы направлены в порты, банки и другие структуры.

Виткофф, который пытался выступать в роли теневого переговорщика с Кремлем, оказался в крайне уязвимом положении. Любые договоренности с США должны проходить ратификацию институтами, а не частными лицами.

Не менее серьезные проблемы ждут Илона Маска. Американские законодатели требуют сохранить все документы, связанные с искусственным замедлением работы спутниковой сети Starlink в октябре. Этот шаг Маска, который мог навредить украинским военным, теперь рассматривается под микроскопом.

Потеря доверия со стороны государственных институтов может стоить его компаниям миллиардных контрактов, ведь правительство США не желает сотрудничать с подрядчиком, способным в одностороннем порядке отключать критически важную инфраструктуру из-за собственных политических симпатий.

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Показательным симптомом состояния Дональда Трампа является его реакция на неудобные вопросы. Когда журналисты спрашивают его о чувствах после поражения или о спорных инициативах, он буквально разворачивается и уходит.

Эта "аллергия на реальность" заставляет его искать защиты среди абсолютно лояльных людей. Дошло до того, что Трамп на полном серьезе предложил должность пресс-секретаря Белого дома главе UFC Дане Уайту. И хотя помощники пытаются выдать это за шутку, сам факт таких разговоров свидетельствует о желании Трампа превратить общение с прессой в агрессивное шоу, где главной задачей будет не информирование общества, а запугивание оппонентов. Это признак слабости лидера, который боится открытой дискуссии и прячется за спинами лоялистов.

Хаос как новая политическая реальность

Реакция Дональда Трампа на действия демократов вполне предсказуема – он переходит к прямым угрозам. Будущий президент публично требует от Министерства юстиции расследовать деятельность демократов, обвиняя их в шантаже и угрожая тюремными сроками не только политикам, но и донорам Демократической партии.

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Трамп не способен идти на компромиссы и использует все доступные рычаги для удержания власти и мести. Это создает ситуацию беспрецедентного хаоса на операционном уровне: президент будет пытаться посадить демократов, а демократы – президента и его окружение. Эта эскалация свидетельствует о том, что в ближайшие годы американская политика будет сосредоточена на внутренней борьбе на уничтожение.

Геополитические последствия: Иран и Турция в ожидании

Внутренняя слабость и сосредоточенность США на собственных кризисах открывают окно возможностей для других игроков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается перехватить инициативу на дипломатическом треке, предлагая свое посредничество как в российско-украинской войне, так и на Ближнем Востоке.

Трамп, вероятно, попытается присвоить себе любые мирные инициативы, но реальное влияние Вашингтона снижается. В то же время Иран открыто насмехается над новой администрацией. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана публично высмеивает кадровые решения Трампа, понимая, что главным приоритетом будущего президента является личное обогащение и месть демократам, а не масштабная война на Ближнем Востоке.

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Тегеран осознает соотношение сил и готов переждать срок полномочий Трампа, избегая прямой конфронтации, но и не поддаваясь на блеф.

В итоге Соединенные Штаты вступают в период глубокой политической турбулентности. Для Украины это означает необходимость максимально использовать двухпартийную поддержку в Конгрессе, пока у демократов еще есть инструменты для сдерживания изоляционистских порывов Дональда Трампа.