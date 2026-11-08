Трамп предложил президенту UFC работу в Белом доме: что ответил Дэйн Уайт

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

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Что Трамп предложил президенту UFC?

Дональд Трамп заявил, что предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйни Уайту стать пресс-секретарем Белого дома.

Американский президент также предложил Уайту взять себе в помощники известных бойцов UFC. Среди них он назвал Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Хейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис.

По словам Трампа, такая команда нужна ему для защиты от политических оппонентов.

Эти люди нужны нам, чтобы защититься от "сумасшедших левых". Дэйн станет уникальным пресс-секретарем, равных которому еще не было. Дэйн, пожалуйста, соглашайся– написал президент США.

Как Дейн Уайт отреагировал на предложение Трампа?

По информации CNN, президент UFC отказался возглавить пресс-службу Белого дома. В то же время один из помощников американского лидера пояснил журналистам, что предложение Трампа было шуткой.

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Сам Уайт опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома. Публикацию он сопроводил подписью "Перехожу к следующему этапу".

Дейна Уайт возглавляет UFC – одну из крупнейших международных организаций, проводящих турниры по смешанным боевым искусствам.

Кто сейчас отвечает за коммуникации Белого дома?

В октябре Трамп назначил новым пресс-секретарем Белого дома консервативную комментаторшу Кэти Захарию. Она сменила Кэролайн Ливитт, которая занимала эту должность с начала второго президентского срока Трампа.

Однако Захария продержалась на посту всего пять дней. Ее уволили после неудачного брифинга и обвинений в подделке адвокатской лицензии.