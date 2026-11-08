Трамп запропонував президенту UFC роботу в Білому домі: що відповів Дейна Вайт

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Що Трамп запропонував президенту UFC?

Дональд Трамп заявив, що запропонував очільнику Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейні Вайту стати прессекретарем Білого дому.

Американський президент також запропонував Вайту взяти собі в помічники відомих бійців UFC. Серед них він назвав Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гейджі, Деніеля Корм'є, Аманду Нуньєс та Кейлу Гарріс.

За словами Трампа, така команда потрібна йому для захисту від політичних опонентів.

Ці люди потрібні нам, щоб захиститися від "божевільних лівих". Дейна стане унікальним прессекретарем, рівних якому ще не було. Дейно, будь ласка, погоджуйся– написав президент США.

Як Дейна Вайт відреагував на пропозицію Трампа?

За інформацією CNN, президент UFC відмовився очолити пресслужбу Білого дому. Водночас один із помічників американського лідера пояснив журналістам, що пропозиція Трампа була жартом.

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Сам Вайт опублікував в Instagram зображення, на якому він стоїть за трибуною прессекретаря Білого дому. Публікацію він супроводив підписом "Переходжу до наступного етапу".

Дейна Вайт очолює UFC – одну з найбільших міжнародних організацій, що проводить турніри зі змішаних бойових мистецтв.

Хто зараз відповідає за комунікації Білого дому?

У жовтні Трамп призначив новою прессекретаркою Білого дому консервативну коментаторку Кеті Захарію. Вона змінила Керолайн Лівітт, яка обіймала цю посаду від початку другого президентського терміну Трампа.

Однак Захарія протрималася на посаді лише п'ять днів. Її звільнили після невдалого брифінгу та звинувачень у підробленні адвокатської ліцензії.