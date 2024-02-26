Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что не стоит бояться возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом британский политик сказал в интервью "Европейской Правде".

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Что сказал Джонсон

Джонсон отметил, что он не настолько пессимистичен относительно 45-го президента США.

Я не думаю, что любой президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности,

– подчеркнул он.

Бывший премьер-министр Великобритании также вспомнил, что именно Дональд Трамп во время пребывания у власти предоставил Украине "Джавелины", которые оказались очень важными в битве за Киев.

Также британский политик вспомнил, что Трамп осуществил крупнейшую высылку российских дипломатов. Речь идет о том, что тогда США покинули 60 должностных лиц. Так, Джонсон отметил, что это "гораздо больше, чем мы ожидали".

"Поэтому вот что я хочу сказать: американская внутренняя политика является сложной. Далее по дороге к выборам она будет сложной, много людей будут делать разные заявления. Но когда дойдет до дела - будут весить интересы Соединенных Штатов Америки. Интерес США заключается в поддержке Украины, в поддержке демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин. А еще я уверен, что интерес Дональда Трампа не заключается в том, чтобы все считали, что его победил Путин", - заявил Борис Джонсон.

Во время интервью с экс-премьером Великобритании подняли также вопрос переговоров, на которых, по словам журналиста, настаивает Трамп между ним, как президентом США, и Путиным.

Джонсон отметил, что он не против переговоров, если они могут чего-то достичь. В то же время он подчеркнул, что в конце концов "ключевые люди это – украинцы". "Если Украина захочет переговоров, если президент Зеленский захочет переговоров, это – ваше (Украины –24 Канал) дело", – высказался политик.

Однако Джонсон отметил, что лично он не видит предмета переговоров, поскольку "Путин хочет подчинить Украину, хочет уничтожить ее, как государство".

Я не вижу, о чем здесь можно договариваться,

– отметил Джонсон.

Другие заявления Джонсона

Экс-премьер Британии рассказал, что думает за возвращение Крыма.

По его словам, в представлениях людей о Крымском полуострове произошли очень серьезные изменения. Раньше все думали, что деоккупировать эту территорию невозможно. Путин, мол, никогда не согласится отдать Крым, поэтому даже не стоит пытаться его отвоевать.

Джонсон подчеркнул, что сейчас все изменилось. Во-первых, люди увидели, что вернуть полуостров – реально. А во-вторых, Путин оказался очень уязвимым в Крыму. Учитывая логистику и инфраструктуру врага "там для ВСУ есть большие возможности".

Бывший премьер Британии также назвал условия, которые нужны для освобождения Крыма. Британский политик заявил, что "когда в Украине будет больше снарядов большой дальности, больше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и всего, что нужно ВСУ, то Крым будет иметь очень интересные перспективы".

У британского политика также поинтересовались, может ли в целом Украина одолеть Россию. Так, он призвал посмотреть на результаты, которых уже достигли украинцы. По словам Джонсона, наши защитники уничтожили две российские армии. По данным директора ЦРУ Бернса, Украина ликвидировала или ранила 315 тысяч российских оккупантов, уничтожила 1000 боевых танков, отвоевала более половины территории, которую сначала оккупировал Путин.