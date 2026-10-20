Зависимость Украины от американских технологий и разведывательных данных остается одним из ключевых вызовов в ходе войны. На фоне непредсказуемых решений Дональда Трампа возникают новые риски для украинской обороны, а Европа вынуждена искать способы усилить свою роль в поддержке Киева.

Профессор оборонных исследований и военный аналитик Sky News Майкл Кларк в эксклюзивном интервью для канала War & Politics 24 объяснил, почему, по его мнению, Трамп изменил позицию по поводу войны, насколько опасными могут быть перебои в работе Starlink и что произойдет, если Украина лишится доступа к критически важным американским технологиям.

Предали ли США Украину и что происходит в Белом доме?

Последние события в США вызывают беспокойство: соглашение о российском дизельном топливе, проблемы со Starlink и Starshield, ограничения спутниковой связи и новые атаки Трампа на Зеленского. Можно ли сказать, что США предали Украину, и приближаемся ли мы к новому столкновению в Белом доме, как в феврале 2025 года?

Думаю, ситуация не менее серьезна, чем столкновение 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Белого дома. Более того, она потенциально даже серьезнее.

Мы можем сказать это максимально четко и откровенно: президент Трамп сменил сторону в этой войне.

Однако утверждение о том, что Трамп сменил сторону, не означает, что Соединенные Штаты как государство также изменили свою позицию. Человек в Овальном кабинете склонился к мысли, что хочет победы Путина, чтобы снять этот вопрос с повестки дня.

Ему безразлична Украина. Он просто хочет завершить войну, чтобы продолжить стратегические отношения с Россией в сфере полезных ископаемых, развития бизнеса и личных договоренностей, которые, похоже, пытаются заключить соратники президента Трампа.

За последние два года Трамп уже в третий раз изменил свою позицию. С января 2025 года он дважды менял сторону и может сделать это снова. Конечно, все это связано с промежуточными выборами 3 – 4 ноября, поэтому президент может вновь изменить курс.

Такая реальность, с которой мы сейчас сталкиваемся. В то же время сложнее определить, изменили ли позицию сами Соединенные Штаты.

Резолюция сенатора Линдси Грэма о введении 100-процентных санкций против России, предусматривающая усиление санкционного давления, начатого в 2022 году, была подписана как закон всего несколько недель назад. Она до сих пор действует.

Это двухпартийная инициатива, пользующаяся мощной поддержкой. Однако теперь президент издал исполнительный указ, который фактически отступает от этого курса. Как и раньше, большинство американских военных стремятся помогать Украине, в частности предоставляя разведывательные данные и обеспечивая доступ к Starlink и Starshield.

К сожалению, работа этих спутниковых систем также зависит от решений Илона Маска и руководства Пентагона. Поэтому ситуация в Белом доме весьма неоднозначна. Мы знаем позицию Трампа, ведь именно он является президентом. Но позиция Америки как государства не столь однозначна, и нам не стоит впадать в отчаяние по поводу дальнейшего курса страны.

Безусловно, Трамп сменил сторону и, скорее всего, будет придерживаться этой позиции по крайней мере до промежуточных выборов. Поэтому следующий месяц или около того будет очень сложным не только для Украины, но и для всех нас в Европе.

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Кто ограничил работу Starlink и ранние предупреждения о ракетных ударах?

Кто, по вашему мнению, отдал приказ ограничить работу Starshield, которую украинские военные используют для нанесения ударов и перехвата российских реактивных дронов? Белый дом обвиняет Илона Маска, Маск – Пентагон, а Reuters пишет, что решение приняли в Белом доме. Кто за этим стоит?

Мы не знаем, ведь все перекладывают ответственность друг на друга. Как вы сказали, Илон Маск заявляет, что это было не он, а Пентагон. В Пентагоне же говорят, что решение принял Белый дом и обратился к Маску.

Есть три стороны: Starlink и Илон Маск, Пентагон и Белый дом. И для нынешней американской администрации характерно, что ни от одной из них невозможно получить четкий ответ. Все противоречат друг другу, ведь формирование политики на высшем уровне происходит хаотично. Это никто не будет отрицать.

Даже самые ярые сторонники Трампа признают, что его политика хаотична, хотя считают это тактикой. По их мнению, это разумный способ действовать, поскольку он создает неопределенность для других. Определенные преимущества у такой тактики есть, но ее недостатки значительно перевешивают преимущества. Поэтому американская политика остается хаотичной.

Я подозреваю, что инициатива могла исходить от высокопоставленных чиновников Пентагона, которые придумали способ оказать давление на Украину и показать ей, что Starlink и Starshield – это своего рода кран, который можно открыть или закрыть. Или же открыть или закрыть лишь частично.

Это инструмент постепенного усиления давления. Не думаю, что инициатором был сам президент Трамп. У меня есть несколько предположений относительно конкретных людей в Пентагоне, но я не буду называть их имена, поскольку не знаю наверняка, кто принял это решение. Это были бы лишь догадки.

Однако я считаю, что там есть люди, которые вполне могли предложить такой шаг. Думаю, Илон Маск также мог рассматривать эту идею. В то же время мы должны осознавать реальность: очевидно, Трампу нравится идея наказать Украину за ее позицию и, с его точки зрения, за неповиновение и нежелание уступать под давлением.

Именно так выглядит этот мирный план. Но для сторонних наблюдателей, в частности для нас в Европе, это не мирный план, если для его реализации одна из сторон должна капитулировать.

Способна ли Европа заменить США в обмене разведданными, раннем предупреждении об атаках и обеспечении Starshield, если Трамп полностью прекратит поддержку Украины?

Нет, Европа сама не может обеспечить такую оперативность. Она способна выполнять те же задачи, что и Америка, но не так быстро. Некоторые задачи европейцы могут выполнять оперативно, а их космические возможности тоже достаточно мощные.

Однако Европе не хватает того, о чем я упоминал ранее, – синтеза разведданных. Мы не можем достаточно быстро обрабатывать и объединять большие объемы информации из различных качественных разведывательных источников. Никто не умеет делать это так, как американцы. Китайцы не могут, россияне тоже.

Только США обладают такими возможностями. Европа может обеспечить определенные элементы раннего предупреждения и обмениваться значительной частью разведданных с поля боя. Мы также достаточно хорошо умеем получать информацию из других источников, а не только со спутников. В частности, британская и французская разведки хорошо работают с такими источниками.

Но если США откажутся от своих возможностей раннего предупреждения, Европа сможет компенсировать лишь часть потерь. Особенно сложно будет обеспечить предупреждение о баллистических ракетах.

На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, – и это лишь моя личная идея, я не обсуждал ее с другими, – создать европейские воздушные силы из самолетов разных стран континента, которые действовали бы в украинском небе и сбивали бы дроны, в частности реактивные "Герань-4" и "Герань-5". Некоторые из нас уже рассматривают типы самолетов и ракет, которые можно было бы для этого использовать.

Европейская авиация, которая действовала бы, например, над Западной и Центральной Украиной, могла бы сбивать значительное количество дронов. Европа не может сильно помочь в борьбе с баллистическими ракетами, но способна существенно усилить противодействие реактивным дронам. Сейчас они обходят украинскую противовоздушную оборону, поскольку летят слишком высоко и быстро. Однако они не быстрее современного самолета, вооруженного соответствующими ракетами.

Почему вознаграждать Путина активами и уступками опасно

Я хотел бы услышать вашу оценку идеи экономических стимулов для Владимира Путина еще до окончания войны. Джаред Кушнер и Стив Виткофф предложили разморозить до 100 миллиардов долларов российских активов в обмен на ограниченное энергетическое перемирие. Также обсуждались возобновление работы "Северного потока-2" и продажа зарубежных активов "Лукойла" людям из окружения Трампа. Как вы оцениваете эти инициативы? Пытаются ли они подкупить Путина, чтобы он завершил войну, и может ли это сработать?

Так, ведь Трамп должен был быть президентом, который хвастается своим умением заключать сделки и мастерски вести переговоры. Однако у меня есть два возражения по поводу того, что сейчас предлагают.

Первое – чисто моральное. Поощрять агрессию просто неправильно. Российская агрессия, начавшаяся с манипуляций в 2014 году и переросшая в полномасштабное вторжение в 2022 году, является беспрецедентной для мира с 1939 года. Следовательно, поощрять такую агрессию аморально. Об этом можно говорить целый день, но это моя основная позиция.

Второе возражение – практическое. Оно касается так называемого "искусства заключать соглашения" или, скорее, неспособности американцев договариваться. Идея вознаграждать Россию за хорошее поведение возникла не сегодня. Трамп постоянно об этом говорит. Но может ли он привести хотя бы один пример, когда это сработало?

Он снова и снова вознаграждал Путина. И каждый раз он становился только более неуступчивым, а не наоборот. Поэтому предоставление ему еще больших вознаграждений – это, на мой взгляд, лишь продолжение череды ошибок.

Я призвал бы президента Трампа, Джареда Кушнера или Стива Виткоффа привести хотя бы один пример из 2022 года, когда россияне в ответ на вознаграждение проявили большую готовность к компромиссу. Пусть приведут хотя бы один такой пример.

А пока они будут пытаться его вспомнить, я мог бы назвать 10 или 12 случаев, когда россияне действовали совершенно противоположным образом. Итак, это полная глупость.

И, конечно, мы говорим о вещах, о которых писали The New York Times и Financial Times. Вы упомянули "Лукойл". Его зарубежные активы вскоре должны быть выставлены на продажу. Они уже выставлены, и сделки будут заключены.

Эти активы будут продаваться очень дешево – значительно ниже их реальной стоимости из-за самого механизма продажи. И кто претендует на них? Американская Carlyle Group, Тодд Боэли, Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

По данным The New York Times, во время встречи Кушнера и Виткоффа с Путиным в Кремле 5 сентября российский президент намекнул, что их компании или компании, с которыми они связаны, могли бы стать хорошими покупателями активов "Лукойла" по очень низкой цене.

Если вдуматься, здесь не нужно долго искать объяснение. Именно так Путин формирует круг олигархов в России: продает государственные активы своим друзьям за бесценок. Они за одну ночь становятся миллиардерами, а затем превращаются в часть его окружения.

Теперь, похоже, он предлагает то же самое американцам. И двое из них играют ключевую роль в переговорах о завершении войны. Любой здравомыслящий человек сказал бы, что нельзя быть посредником в переговорах, если на столе лежит такое предложение.

В то же время подчеркну: это предложение еще не стало реальностью, и не факт, что оно вообще будет реализовано. Однако Вашингтон переполнен сообщениями о возможности перехода активов "Лукойла" к людям, тесно связанным с президентом США.

А в одном случае – Джареда Кушнера – речь идет непосредственно о семье Трампа. Я еще раз подчеркну: об этом сообщали The New York Times и Financial Times. Я ничего не выдумываю, и пока этого не произошло. Но сам факт, что мы вообще обсуждаем такие сценарии, показывает, в каком странном мире дипломатии мы сейчас живем.

Стал ли Трамп "должником" Путина и что будет после промежуточных выборов в США

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Путин теперь имеет услугу, которую может потребовать от американского президента. Согласны ли вы с тем, что Трамп оказался в долгу перед Путиным после договоренностей о российском дизельном топливе и теперь может быть вынужден отблагодарить его?

Да, я думаю, что президент Трамп в определенной степени в долгу перед Путиным. Но это лишь добавляется к огромному долгу, который он накапливал перед российским президентом в течение длительного времени. Причины этого никто не может до конца понять. По крайней мере, они не известны публично, и я сам не знаю, почему это так.

Люди гадают, почему Трамп настолько зависим от Путина и что именно тот может иметь на него. Каждый раз после личных встреч с Путиным Трамп выходит и говорит то, что российский президент хотел бы услышать.

Каждый раз. Почти после каждого телефонного разговора, за одним исключением, он также озвучивает то, что, насколько мы можем судить, устраивает Путина. Поэтому люди и пытаются понять, что стоит за этими отношениями.

Я считаю, что сейчас мы имеем дело с президентом Трампом, который чрезвычайно уязвим. Нам нужно, так сказать, продержаться до промежуточных выборов, а затем посмотреть, как изменится ситуация.

Если Трамп очень плохо выступит на промежуточных выборах, он почти наверняка потеряет контроль над Палатой представителей. Если он потеряет еще и Сенат, что вполне возможно, то станет очень слабым президентом, так называемой "хромой уткой". Он будет самым слабым президентом в такой ситуации.

Однако это в первую очередь повлияет на внутреннюю политику. Трамп не сможет добиться ничего внутри страны. В то же время во внешней политике он, вероятно, станет еще более непредсказуемым. Проблема в том, что тогда он будет должен не только Путину, но и многим другим. И в последние два года своего президентства он будет пытаться расплатиться по этим долгам.

Поэтому впереди нас может ждать очень непростой период, и нам нужно все это обдумать. Я надеюсь, что ситуация не будет настолько плохой, как я предполагаю, но многое будет зависеть от результатов промежуточных выборов.

Поэтому сейчас стоит дождаться их, не паниковать раньше времени, а затем оценить, с каким президентством нам придется иметь дело.

Но я снова вернусь к тому, с чего начал: президент Трамп явно сменил сторону в войне. В то же время это не означает, что все Соединенные Штаты разделяют его позицию. Думаю, мы можем увидеть все больший разрыв между президентом в Белом доме, который в последние два года своего срока будет становиться все злее и разочарованнее, и Соединенными Штатами, которые будут придерживаться несколько иной позиции, чем в течение последних нескольких лет.

Возможно, именно это станет одним из главных долгосрочных уроков этой ситуации. Но мы не узнаем, сбудется ли этот прогноз, пока не увидим, как будут развиваться события в 2027 году.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.