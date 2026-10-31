"Трамп пытается ограбить казну": интервью Пола Леандовски о связях с Россией, скандалах в США и угрозах для Украины

Дональд Трамп принимает решения, которые могут изменить ход войны в Украине, а его окружение все чаще оказывается в центре скандалов и громких вопросов. Между тем действия Илона Маска в отношении Starlink, финансовые возможности России и риск эскалации в Черном море создают новые угрозы для Украины.

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Ветеран боевых действий США и ведущий YouTube-канала Combat Veteran News Пол Леандовски в эксклюзивном интервью для канала War & Politics 24 объяснил, какие мотивы могут стоять за решениями Трампа накануне выборов, чем могут обернуться истории вокруг Пита Хэгсета, Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, способна ли Россия финансово выдержать затяжную войну и к чему может привести обострение в Черном море.

Почему Трамп принимает непопулярные решения перед выборами?

Дональд Трамп знает, что до промежуточных выборов остались считанные дни, а американцы разгневаны из-за роста цен и других проблем. В то же время он продолжает принимать решения, которые могут ежедневно ухудшать положение его собственной партии. Что происходит? Он пытается выиграть выборы или стремится к чему-то большему?

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Это ключевой вопрос, который сейчас задают все. Данные опросов за июль показывают, что даже среди республиканцев 70% хотят ужесточения санкций против России. Однако на прошлой неделе Трамп, напротив, ослабил санкции против нее. 45% республиканцев поддерживают дополнительную помощь Украине, в частности 48% хотят, чтобы оружие и военные припасы напрямую поставлялись украинскому правительству.

Среди независимых избирателей этот показатель еще выше, что и среди демократов. Если смотреть на это с точки зрения избирательной стратегии, действия Трампа не имеют особого смысла. Этот вопрос не является определяющим для американских избирателей. Опросы не объясняют его решений.

Украина – это двухпартийный вопрос, а поддержка нашего государства среди американцев остается сильной и такой была на протяжении большей части войны.

Мы неоднократно говорили о том, что Трамп, похоже, не руководствуется последовательной политикой. Думаю, лучшее объяснение его поведения – транзакционный подход. Моя модель понимания его действий такая: возможно, он уже смирился с вероятностью большой "синей волны", которая лишит его возможности что-то делать в течение следующих двух лет.

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Когда демократы в последний раз получили контроль над Конгрессом, Трамп столкнулся с слушаниями по импичменту и расследованиями. Если демократы вновь возьмут под контроль Палату представителей, а возможно, и Сенат, они получат полномочия направлять повестки.

Представители администрации и документы могут оказаться в центре расследований, а должностные лица будут обязаны являться на слушания и давать показания. И неизвестно, что это может выявить.

Моя теория заключается в том, что Трамп пытается вознаграждать людей, которые его обогатили, фактически оказывая услуги тем, кто ему заплатил.

Это заметно и на примере Израиля. Трамп откровенно заявлял, что его кампанию в значительной степени финансировали произраильские доноры. Он также поддержал Нетаньяху – шаг, на который американские президенты до него не шли, открыто поддерживая иностранного кандидата на выборах.

Мы также наблюдаем ужесточение мер в отношении Ирана. Это крайне непопулярно и создает проблемы для республиканских кандидатов, баллотирующихся вместе с Трампом. Такое поведение имеет смысл, если рассматривать его как серию транзакций.

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В недавнем отчете, о котором шла речь, упоминались значительные суммы саудовских и израильских денег, направленных Джареду Кушнеру. Также утверждалось, что свадьбу Дональда Трампа-младшего, сына президента, оплатил российский олигарх.

Кроме того, деньги, связанные с Россией, по-видимому, поступают или могут поступить в криптовалютный проект сына президента, который в будущем, вероятно, получит банковскую лицензию. Поэтому мне кажется, что лучшее объяснение заключается в том, что Трамп пытается, так сказать, ограбить казну – предпринять ряд шагов, которые принесут пользу людям или группам, от которых он получил вознаграждение. И Россия, несомненно, одна из таких групп.

Полное интервью с Полом Левандовски: смотрите видео

Что изменится, если демократы возьмут Конгресс?

Итак, вы говорите, что Трамп фактически раздает услуги тем, кому что-то должен, в преддверии выборов. Что будет дальше? Если демократы возьмут под контроль Палату представителей, увидим ли мы расследование финансов его семьи, его сделок с Россией, а возможно, даже попытку импичмента? Как далеко это может зайти?

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Трудно сказать, ведь это будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего – от того, насколько успешно выступят демократы. Даже если они получат контроль над Сенатом, нет сценария, при котором у них будет там 60% мест, а именно такое большинство необходимо для осуждения президента в ходе процедуры импичмента и его отстранения от должности.

В то же время я никогда не сбрасываю со счетов способность Демократической партии действовать неэффективно. Ее роковой недостаток – склонность увязать в процедурных спорах, жестах и символических действиях, не достигая существенных результатов. Мы видели это во время первого президентского срока Трампа.

Даже за четыре года администрации Байдена расследования в отношении президента, которые якобы проводились, в большинстве своем так и не завершились. А те несколько, которые, казалось, были доведены до конца, Министерство юстиции отклонило после возвращения Трампа к власти.

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Поэтому я не исключаю, что демократы вновь не смогут привлечь администрацию к ответственности – фактически независимо от того, какие шаги они будут предпринимать.

Однако, если демократы получат контроль хотя бы над Палатой представителей, у них появится важный рычаг влияния. Именно Палата представителей играет ключевую роль в бюджетном процессе, в частности в принятии законов об ассигнованиях. Это означает, что у демократов будет возможность влиять на выделение средств, в частности на помощь Украине.

Еще одно преимущество напряженной предвыборной гонки заключается в том, что многие республиканцы могут победить в округах с небольшим перевесом. И тогда им придется дистанцироваться от Трампа по ряду непопулярных вопросов.

Например, республиканцы могут решить, что поддержка Украины поможет им завоевать расположение независимых избирателей, потому что эта позиция пользуется широкой поддержкой.

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Так же они могут выступить против войны с Ираном, поскольку этого хочет значительная часть избирателей, особенно в округах с ожесточенной конкуренцией. Само поведение Трампа свидетельствует о том, насколько мало он мыслит стратегически. Он выступал за изменение границ республиканских округов, которые специально сформировали так, чтобы они были почти полностью республиканскими. Фактически он поддержал включение в эти округа большего количества избирателей-демократов, надеясь улучшить общие результаты республиканцев.

Однако следствием этого может стать появление более умеренных округов. Я живу в одном из таких округов. Там к преимущественно консервативному нефтедобывающему региону присоединили сильный демократический центр в пригороде Остина.

В результате по составу населения этот округ стал значительно более "синим", чем когда-либо прежде. А это означает, что его представителям, возможно, придется смягчать свои позиции и не так рьяно поддерживать MAGA.

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Starlink, Илон Маск и 40 миллиардов убытков для SpaceX

Впрочем, Starlink возобновил работу, но, как мы говорим в Украине, после всего, что произошло, остается горький привкус. Особенно после того, как Илон Маск недавно выразил соболезнования российским солдатам, которые вторглись в нашу страну и убивают украинцев. Кто, по вашему мнению, на самом деле несет ответственность за весь этот беспорядок? И привлечет ли Конгресс кого-то к ответственности? Создается впечатление, что ни демократы, ни республиканцы не хотят оставлять эту ситуацию без внимания.

Думаю, Илон Маск оказался в большой передряге. Во-первых, если посмотреть на его аккаунт в X, он, на мой взгляд, буквально сходит с ума из-за выборов, в частности выборов в Сенат в Техасе, где шансы кандидата от демократов Джеймса Телико на победу сейчас оценивают примерно в 65%.

Кроме того, я думаю, что Маск очень боится следственных органов. Они собираются задать много вопросов по поводу его инициативы DOGE, которая, на первый взгляд, во многих аспектах была почти незаконной. И это, вероятно, сильно его беспокоит.

Но его " решение по поводу Starlink " опять же не имеют никакого электорального смысла. Они нелогичны. Если он действительно хотел ограничить работу Starlink и наказать Украину, почему бы не подождать до промежуточных выборов?

Моя главная теория заключается в том, что, откровенно говоря, Илон Маск – не слишком умный человек. Знаю, это звучит безумно. Вы можете сказать: но ведь это человек, стоящий за Tesla и SpaceX. Есть длительная и задокументированная история его употребления кетамина, о которой много говорили публично. Он сам признавал, что употреблял кетамин.

У меня также есть другие источники, которые утверждают, что масштабы его употребления были ошеломляющими. Существуют медицинские исследования, посвященные последствиям длительного употребления кетамина. Однако утверждение о том, что у 100% людей, употребляющих его годами, сканирование мозга выявляет значительные повреждения, требует отдельного подтверждения.

Что касается Маска, я могу сказать только одно: на мой взгляд, он уже не такой умен, как раньше. Даже если предположить, что он настроен пророссийски, почему бы ему было ограничивать работу Starlink именно перед выборами?

Обратите внимание и на бизнес SpaceX. У компании много направлений деятельности: запуски ракет, искусственный интеллект и другие проекты. Но ее единственное прибыльное подразделение, насколько я понимаю, – Starlink. А среди самых прибыльных клиентов Starlink – правительственные структуры. Государственные контракты имеют огромную ценность как для Starlink, так и для SpaceX в целом.

Проблема ограничения работы Starlink заключается в том, что теперь каждый другой правительственный клиент компании задаст себе вопрос: могу ли я быть уверен, что этот интернет будет работать во время национального кризиса? И ответ может быть отрицательным.

Ведь если Илон Маск проснется не с той ноги, он может просто отключить интернет для моей страны, моего правительства или моих военных.

Если посмотреть на стоимость акций SpaceX за последние пять дней, можно увидеть, что компания потеряла 40 миллиардов долларов рыночной капитализации примерно за четыре дня, когда стало ясно, что Маск разыгрывает эту историю со Starlink.

Я считаю, что это следствие его неспособности мыслить стратегически.

Ему даже не пришло в голову, что создание системы правительственной связи, которую он может в любой момент отключить, может оказаться плохим бизнес-решением. И это еще и отталкивает избирателей накануне промежуточных выборов. Тих самых выборов, на финансирование которых он сам потратил почти 4 миллиарда долларов.

Когда смотришь на все это, понимаешь, что он не является стратегическим мыслителем. Он не демонстрирует даже минимального терпения. Поэтому я снова повторю: на мой взгляд, Илон просто неразумен.

В то же время появляются многочисленные сообщения о том, что Маск находится в непосредственном контакте с Владимиром Путиным. Думаю, Путин, вероятно, мог пообещать ему доступ к российской космической программе, определенным российским исследованиям и рынкам капитала.

Это те возможности, которые Путин может предложить частному лицу, но которые европейская страна с ее законами и механизмами подотчетности не может просто так предоставить. Поэтому я предполагаю, что Маск может быть настроен пророссийски, поскольку стремится увеличить собственные доходы. Но он слишком неосмотрителен, чтобы понимать, как играть в долгую игру.

Илон Маск и Дональд Трамп / Associated Press

Могут ли в США наказать Пита Хегсета?

Если говорить об ударах по территории России, то Пита Хегсета потенциально могут допросить по поводу Starlink и Starshield. В то же время Зеленский заявляет, что Украина уже почти месяц ждет одобрения Хегсетом ракет для Patriot и NASAMS. Могут ли потенциальные расследования Конгресса действительно привести к последствиям для Пита Хегсета или даже к правосудию?

Это отличный вопрос. Президент Трамп превыше всего ценит лояльность. Гегсетнеоднократно доказывал, что его преданность Трампу не вызывает сомнений. Его интеллект, умственные способности и рассудительность, мягко говоря, вызывают вопросы. Но уволит ли его Трамп, чтобы попытаться отвлечь внимание от провальной войны в Иране?

С другой стороны, если бы он собирался это сделать, то, вероятно, сделал бы это перед промежуточными выборами. Трамп мог бы обвинить Хегсета в провалах в Иране, уволил его и попытался преподнести это так, будто избиратели получают возможность поддержать обновленную администрацию. Но он этого не сделал.

Поэтому трудно сказать, что будет дальше. Во-первых, я не думаю, что увольнение Хегсета что-то существенно изменит. Мы знаем, что такие люди, как Элбридж, которые мыслят более стратегически, но разделяют взгляды Хегсета, по-прежнему в определенной степени способствуют этой политике. Даже в тех немногих комитетах Конгресса, где достаточно республиканцев, поддерживающих Украину, звучали серьезные вопросы к Пентагону относительно задержек с помощью, одобренной Конгрессом.

Однако в ответ Пентагон отказался предоставить необходимую информацию. Насколько я помню, Чак Грасси или Том Тиллис направляли письма в Пентагон, в которых требовали объяснить, почему ведомство не ответило на их вопросы. Но Пентагон фактически проигнорировал эти обращения.

Я думаю, что демократы, если будут действовать разумно, могут выдвинуть конкретные условия. Они могут сказать: "Если вы хотите получить финансирование для структур Пентагона, вы должны предоставить нам эти документы, обеспечить доступ к ответственным должностным лицам и сделать это в установленные сроки. В противном случае финансирование будет автоматически заблокировано".

Это те инструменты, которые Палата представителей может использовать в бюджетном процессе. Если демократы решат жестко противодействовать практике Пентагона, когда Конгресс выделяет помощь Украине, а ведомство задерживает ее предоставление, они могут положить этому конец. Вопрос лишь в том, хватит ли им организованности и взвешенности, чтобы это реализовать. Надеюсь, что да.

Министр обороны США Пит Хегсет / Associated Press

Кушнер, Виткофф и подозрения в коррупционных связях

Вернемся к Джареду Кушнеру, о котором вы упоминали ранее. Он оказался в центре очередного скандала из-за обвинений в подозрительных финансовых операциях и сделках с иностранными государствами, в частности на Ближнем Востоке. Об этом написало издание Vanity Fair. Насколько серьезна эта история и как на нее реагируют американцы? Я также опасаюсь, что будут появляться новые подробности. В частности, я видела сообщения о протестах в Албании, связанных с проектами Кушнера в этой стране, которые перекликаются с протестами прошлого лета. Не могли бы вы подробнее рассказать об этой ситуации?

Так, эти обвинения просто ошеломляющие. И вы правы: похоже, я ошибочно приписал эту публикацию ProPublica. Насколько я помню, материал вышел в Vanity Fair. Но то, что Кушнер, по сути, получил неограниченный доступ к деньгам со стороны Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии, – это просто невероятно.

Такой скандал должен был бы стать основанием для процедуры импичмента. Однако сейчас я не думаю, что это обязательно произойдет. Если вы не знаете о масштабах конфликта интересов и коррупционных рисков, связанных с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, то стоит понимать: Виткофф тоже вызывает немало вопросов.

Эти люди не являются государственными служащими и не работают в Государственном департаменте США. Они – личные друзья Трампа, которые поддерживают с ним частные отношения и иногда даже пользуются правительственными самолетами для перелетов.

Именно так выглядит их юридический статус. Думаю, американцы, готовые осознать масштабы конфликта интересов вокруг Кушнера, уже это понимают. А те, кто не хочет этого видеть, вряд ли изменят свое мнение.

У меня есть родственники, которые преданно смотрят Fox News. Они доверяют этому каналу, когда он убеждает их, что все остальные СМИ лгут и настроены против Трампа, которого там изображают невинной жертвой. Они в это верят и вряд ли столкнутся с информацией, которая заставит их по-другому взглянуть на Кушнера. Они могут даже не осознавать, что Кушнер не является официальным послом или государственным служащим.

Для человека, работавшего в правительстве, все это шокирует. Но мы уже столько слышали о Кушнере и Виткоффе, что я не уверен, способна ли эта история изменить что-то. К сожалению, не думаю, что она убедит тех, кто до сих пор поддерживает Кушнера.

Какова была ваша реакция, когда Стив Виткофф назвал Путина "гуманистом"?

Знаете, я уже говорил своей аудитории: если вы находитесь в Москве и разговариваете с Владимиром Путиным – человеком, которого обвиняют в убийствах и отравлениях, – вы можете сказать что угодно, лишь бы выбраться оттуда живым. Я не люблю Стива Виткоффа, но не буду осуждать человека за то, что он в Москве пытается обезопасить себя словами вроде: "Если я хочу выбраться отсюда целым, лучше назову этого человека гуманистом".

Поверьте, если бы я по какой-то причине оказался в Москве и чудом не попал в тюрьму, вы бы услышали от меня: "Владимир Путин, вы лучший".

Понимаю вашу точку зрения. Но Виткофф представляет американского президента и едет в Москву добровольно. Он уже был там во второй раз и, похоже, чувствовал себя в безопасности. Я слышал, как блогерша, сторонница MAGA, Лора Лумер заявила, что никогда не поедет в Москву, потому что ее там сразу убьют. Возможно, об этом не стоит слишком долго обсуждать, но иногда трудно читать такие заявления. Неделя была очень напряженной, и мы не знаем, что ожидать на следующий день от новых высказываний американских чиновников.

Так. И я не хочу преуменьшать откровенно пророссийские действия Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Мы все видели, как после возвращения из России Виткофф пришел на подкаст Такера Карлсона и повторил российские нарративы, которые, на мой взгляд, являются откровенной ложью.

В частности, он говорил о референдуме в Крыму, на котором якобы 96% участников проголосовали за присоединение полуострова к России. И здесь возникает вопрос: если Виткофф безоговорочно верит в такие утверждения, то действительно ли он занимается серьезной дипломатией и международными отношениями?

Создается впечатление, что его роль заключается в том, чтобы отбеливать репутацию Путина и продвигать российские нарративы среди американской аудитории. А за кулисами у него, вполне возможно, есть и собственные финансовые интересы, ведь он не несет тех же юридических и финансовых обязательств перед Соединенными Штатами, что и государственные служащие.

В то же время Виткофф имеет обязательства перед собственной компанией – Witkoff Group. И, кстати, во время большого финансового кризиса эту компанию спасли фирмы, связанные с Россией, по крайней мере, об этом ходили слухи.

Знаете, я бы хотел вообще не знать таких имен, как Кушнер и Виткофф. Но эти люди фактически влияют на судьбу моей страны. И я не хочу преуменьшать серьезность их роли и количество жизней, которые могут быть потеряны из-за их безответственных решений.

Однако это крайне несерьезные люди. Они демонстрируют мало уважения к возложенной на них ответственности. Я даже не хочу проявлять к ним того уважения, которое проявил бы к официально назначенному послу. По моему мнению, они этого не заслуживают. Я презираю их.

И сейчас надеюсь, возможно, даже с некоторым оптимизмом, что демократический Конгресс заставит этих людей ответить за свои действия. Думаю, такой сценарий вполне возможен.

Думаю, это также учитывает Зеленский. Он умный и сообразительный политический игрок, что бы о нем ни говорили. Он понимает, что Трамп не является надежным партнером. Меня удивило, насколько резко изменилась риторика Зеленского в отношении американского президента. Теперь она стала значительно жестче.

Думаю, это связано с тем, что Зеленский понимает политические риски для Трампа в преддверии промежуточных выборов. По оценкам букмекеров, которые я видел, вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, составляет примерно 65–70%.

В таком случае Трамп станет "хромой уткой" – президентом, чьи возможности влиять на политику существенно ограничены из-за потери поддержки Конгресса. Люди из его окружения, которые уже ранее терпели политические неудачи, могут оказаться в такой же ситуации. Поэтому я надеюсь, что Конгресс США вновь начнет в полной мере выполнять свою роль и контролировать исполнительную власть. Это было бы позитивным сигналом для Украины и, на мой взгляд, для самих американцев.

Грядет ли прямое столкновение России и НАТО в Черном море?

По словам украинского эксперта по вопросам Черного моря Андрея Клименко, война может распространиться на другие черноморские страны, а надеяться на прекращение огня на море наивно. Может ли это привести к прямому столкновению России и НАТО? Как вы оцениваете развитие ситуации в Черном море?

НАТО оказалось в довольно сложном положении, и я это понимаю. Похоже, одна из целей Владимира Путина – получить повод для расширения войны. Ему нужен повод для " всеобщей мобилизации в России. " Но он не может объявить ее, пока война ограничивается Украиной, ведь в течение четырех лет он рассказывал российскому обществу, что Украина якобы находится на грани поражения и вот-вот развалится.

Поэтому Путину нужен определенный повод, и полномасштабная война с НАТО могла бы его обеспечить. В НАТО понимают, что нельзя дать Путину то, что он хочет, – открытого прямого столкновения Альянса с Россией. Но в то же время НАТО не может просто бездействовать, ведь бездействие также играет на руку Москве, пусть даже в долгосрочной перспективе.

Это создает впечатление, что НАТО не способно эффективно действовать и защищать собственное население. Такая ситуация может усугубить раскол между Болгарией, Румынией, Латвией, Литвой и Эстонией, с одной стороны, и западноевропейскими странами, обеспечивающими значительную часть военной мощи Альянса, – с другой. Поэтому у НАТО нет простых решений.

У меня нет инсайдерской информации, но я склонен предполагать, что некоторые покушения, о которых открыто говорят, могут быть связаны с НАТО. Это то, о чем инсайдеры могут догадываться, но такие действия не требуют от Альянса прямого ответа на провокации Путина.

Думаю, именно такие расчеты сейчас делает НАТО. В то же время российская армия ежемесячно теряет на поле боя около 40 тысяч боеспособных военных.

Финансовое положение России также ухудшается. Процентные ставки по ее долгам растут. Зато НАТО каждый месяц укрепляет свою оборонно-промышленную базу, наращивает производство дронов и постепенно адаптирует войска к новой эпохе войны.

Поэтому, на мой взгляд, логика НАТО такая: нельзя попасться на крючок Путина, пока Альянс не будет готов.

С каждым месяцем позиции России в отношении НАТО ослабевают, а позиции самого Альянса укрепляются. Именно так НАТО, вероятно, пытается действовать в ответ на российские провокации. Но в конечном итоге может произойти что-то такое, что страны Альянса уже не смогут игнорировать.

Вспомним инцидент с " аэропорт в Лейпциге ", где ситуация едва не закончилась катастрофой. Если бы самолет, загруженный боеприпасами, взорвался, Германия могла бы столкнуться с наибольшим числом жертв среди гражданского населения со времен Второй мировой войны. В таком случае у немецкого правительства уже не было бы иного выбора, кроме как ответить.

Поле, напоследок хочу спросить о прогнозе украинской ветеранки и военнослужащей Марии Берлинской, которая специализируется на военных технологиях и дронах. Она предупредила, что война может длиться еще 12 лет или даже дольше, ведь Путин делает ставку на изнурение Украины. Как боевой ветеран, считаете ли вы, что нас действительно может ждать еще десятилетие войны? Насколько Россия способна финансово выдержать затяжную войну?

Трудно сказать. Мне пришлось бы провести отдельные расчеты, чтобы оценить масштабы потерь России и Украины и другие факторы. Но если говорить о финансах, то пока Украина получает поддержку Западной Европы, ее положение отличается от российского.

Москва любит позиционировать себя как противовес Западной Европе, однако с экономической точки зрения это совсем не так. Россия страдает от войны гораздо сильнее. Для европейских стран соответствующие расходы составляют относительно небольшую часть государственных бюджетов, тогда как для России это гораздо более серьезная нагрузка.

Сейчас я готовлю анализ для будущего видео. В зависимости от выбранной модели, наиболее вероятный сценарий предполагает, что через десять лет Россия будет тратить около трети всех налоговых поступлений на выплату процентов по долгам, связанным с войной. И это довольно оптимистичный сценарий для российской экономики.

Поэтому я считаю, что финансовое истощение России будет значительно сильнее, чем Украины.

У Украины есть преимущество в виде европейских партнеров, которые готовы финансировать значительную часть работы украинского правительства и военных усилий. Они могут делать это без существенного ухудшения уровня жизни в своих странах. Для рядового россиянина такой финансовой поддержки нет.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.