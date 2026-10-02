Как отмечает издание The Telegraph, главным подозреваемым в подготовке атаки на аэропорт Лейпцига является 55-летний россиянин Олег Левушкин. Журналисты ссылаются на совместные данные разведывательных служб Германии, Литвы и Польши. Вместе с ним в подготовке участвовал гражданин Беларуси Андрей Каршаков, который может быть связан с поджогом строительного гипермаркета Leroy Merlin в Лодзи летом 2024 года.

Как готовили диверсию

Левушкин прибыл в Германию транзитом через Турцию в конце июля 2026 года. За неделю до запланированной атаки он арендовал автомобиль в Берлине и несколько дней ездил к предполагаемым складам с оружием. Мужчина также лично проводил разведку на территории аэропорта Лейпцига, где базировался украинский самолет.

За два дня до обнаружения дронов со взрывчаткой, 2 августа, россиянин вылетел в Сербию, откуда вернулся в Россию.

К слову, по данным центра "Досье", в 90-х годах он служил в ракетной бригаде в Севастополе, где официально проживает и сейчас. В социальных сетях мужчина позиционирует себя как байкер.

Сама операция в Лейпциге напрямую связана с воинской частью № 29155. Именно там служили сотрудники ГРУ, известные под псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Литовская разведка также считает это подразделение ответственным за рассылку взрывных посылок по странам Европы в 2024 году.

Непосредственным куратором Левушкина называют полковника Дениса Смолянинова. Он возглавляет один из отделов Службы специальной деятельности, которая занимается организацией диверсий за рубежом.

Напомним, что 4 августа возле украинского самолета в Лейпциге обнаружили беспилотники со взрывчаткой. После этого немецкие власти прямо обвинили Россию в организации диверсии и закрыли консульство России в Бонне.

В ответ Москва закрыла немецкое консульство в Санкт-Петербурге, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал обвинения Берлина "началом настоящей войны".