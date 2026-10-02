Як зазначає видання The Telegraph, головним підозрюваним у підготовці атаки на аеропорт Лейпцига є 55-річний росіянин Олег Льовушкін. Журналісти спираються на спільні дані розвідувальних служб Німеччини, Литви та Польщі. Разом із ним у підготовці брав участь громадянин Білорусі Андрій Каршаков, який може бути пов'язаний із підпалом будівельного гіпермаркету Leroy Merlin у Лодзі влітку 2024 року.

Як готували диверсію

Льовушкін прибув до Німеччини транзитом через Туреччину наприкінці липня 2026 року. За тиждень до запланованої атаки він орендував автомобіль у Берліні та кілька днів їздив до ймовірних складів зі зброєю. Чоловік також особисто проводив розвідку на території аеропорту Лейпцига, де базувався український літак.

За два дні до виявлення дронів із вибухівкою, 2 серпня, росіянин вилетів до Сербії, звідки повернувся до Росії.

До слова, за даними центру "Досьє", у 90-х роках він служив у ракетній бригаді в Севастополі, де офіційно проживає і зараз. У соціальних мережах чоловік позиціонує себе як байкер.

Сама операція в Лейпцигу безпосередньо пов'язана з військовою частиною № 29155. Саме там служили співробітники ГРУ, відомі під псевдонімами "Олександр Петров" та "Руслан Боширов", яких звинувачують в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів. Литовська розвідка також вважає цей підрозділ відповідальним за розсилку вибухових посилок країнами Європи у 2024 році.

Безпосереднім куратором Льовушкіна називають полковника Дениса Смолянінова. Він очолює один із відділів Служби спеціальної діяльності, яка займається організацією саботажу за кордоном.

Нагадаємо, що 4 серпня біля українського літака в Лейпцигу знайшли безпілотники з вибухівкою. Після цього німецька влада прямо звинуватила Росію в організації диверсії та закрила консульство Росії у Бонні.

У відповідь Москва закрила німецьке консульство в Санкт-Петербурзі, а міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав звинувачення Берліна "початком справжньої війни".