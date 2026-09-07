Його слова цитують російські ЗМІ.

Що сказав Лавров

Лавров вирішив, що нібито ніхто не розбирався у тому, чиїм був цей дрон.

Лейпциг, аеропорт… Знайшли якийсь там дрон. Сказали, що це російський дрон, ніхто не став розбиратися. Це, загалом, по суті, початок такої справжньої війни,

– заявив він.

Глава російського МЗС порівняв цю ситуацію з Другою світовою війною.

"Вигнали генеральне консульство з Бонна, оголосили, що вони розірвали угоду. "Русскій дом" у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці теж закривали свої дипломатичні представництва", – заявив Лавров.

Нагадаємо, що у відповідь на закриття "Русского дому" Росія оголосила про повне закриття німецьких філій Інституту Ґете.

Тоді Лавров сказав, що інакше росіяни самі себе не будуть поважати, якщо заклади продовжать працювати у Росії.