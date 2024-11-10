Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Le Parisien.

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Политика Трампа и влияние Маска

Так, Жан-Ноэль Барро убежден, что Трамп "слишком мудрый, чтобы согласиться на то, что станет крупнейшей территориальной аннексией за последние 75 лет".

Слишком мудрый, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира,

– акцентировал он.

Кроме этого, в интервью глава французского МИД высказался о роли Илона Маска в администрации Трампа. Он надеется, что миллиардер "не сделает с американской демократией то, что он сделал с Twitter". "Демократия – хрупкое сокровище", – сказал министр.

Мы никогда не согласимся с тем, чтобы публичные дебаты были перенесены в дерегулированные социальные сети в руки особых групп интересов, то ли американских, то ли китайских,

– глава внешнеполитического ведомства Франции.

Барро также призвал не "повторять судьбу американских демократов" и вернуться к "истокам демократии: власти и ответственности за граждан".