Трамп может сорваться после выборов в США: Эпштейн предупредил об опасности для Украины

Исполнительный директор некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн вв эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, какие сценарии возможны после выборов 3 ноября и почему Украине придется быть готовой к различным вариантам развития событий.

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Как Трамп может действовать после выборов в США?

Эпштейн считает, что в случае поражения республиканцев Трамп может еще активнее обвинять Украину и ее президента. В то же время потеря контроля над Конгрессом способна ограничить его возможности во внешней политике.

Раненый тигр – самый опасный– подчеркнул Эпштейн.

По его мнению, Трамп может попытаться переложить ответственность за политические неудачи на Зеленского и усилить давление на Киев. Однако если демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, они смогут активнее противодействовать решениям президента.

Эпштейн предполагает, что в Сенате даже может сформироваться большинство для ограничения отдельных действий Трампа на международной арене. Однако это будет зависеть от результатов выборов и позиции республиканцев, готовых выступить против президента.

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Почему Украине не стоит обострять конфликт с Трампом?

Несмотря на риски, Эпштейн считает, что Украине нужно продолжать взаимодействие с американской администрацией, даже если позиции Вашингтона не соответствуют интересам Киева.

Трамп будет оставаться опасным– предупредил он.

Эпштейн не советует украинским властям слишком резко критиковать американского президента публично. Вместо этого Украине стоит искать поддержку среди сенаторов и конгрессменов обеих партий.

Нужно осторожно продолжать взаимодействие, но в то же время позволять таким организациям, как наша, работать изнутри, противодействовать действиям Трампа, ограничивать его возможности– пояснил Эпштейн.

Он также подчеркнул важность системной работы с американскими политиками. Даже если после выборов позиции Трампа ослабнут, это не будет означать автоматического улучшения ситуации для Украины. Киеву придется и в дальнейшем искать союзников в Конгрессе и отстаивать собственные интересы в отношениях с Вашингтоном.

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К слову, 3 ноября 2026 года в США состоятся дополнительные выборы в Конгресс, которые станут важным испытанием для Дональда Трампа. Американцы будут переизбирать все 435 мест в Палате представителей и примерно треть Сената.

Результаты голосования определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом. Если демократы получат большинство в одной или обеих палатах, они смогут активнее контролировать действия администрации Трампа, инициировать расследования и влиять на решения относительно помощи Украине и санкций против России.