Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции после переговоров с премьером Британии Киром Стармером.

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Трамп рассказал об отношениях с Зеленским

На брифинге Трамп заявил, что ожидает "хороший разговор" с Владимиром Зеленским во время встречи 28 февраля. Президент США подчеркнул, что имеет хорошие отношения с украинским лидером, хотя и признал, что "они, возможно, стали несколько сложнее в последние дни".

Мы хотим работать с ним (Владимиром Зеленским – 24 Канал), и мы будем работать с ним. Я думаю, что у нас с президентом действительно очень хорошие отношения. Возможно, они стали немного напряженными,

– заявил Трамп.

Говоря о причинах возникновения напряженности, Трамп объяснил, что это произошло якобы из-за того, что "европейские страны получили свои деньги обратно" от Украины, США, по словам Трампа, не получили назад свои деньги.

В ответ на это британский премьер Кир Стармер отправил Трампа. Он подчеркнул, что большая помощь Великобритании Украине оказывалась в виде бесплатной поддержки.

Трамп также заметил, что имеет хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США подчеркнул, что верит Путину и убежден, что тот не нарушит своих обещаний в случае заключения мирного соглашения.