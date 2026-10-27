Трамп не простил Зеленскому одну вещь: Эпштейн объяснил, откуда взялась их вражда

Исполнительный директор некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему Трамп мог воспринять Зеленского как личного врага и как этим пользуется Россия.

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Почему Трамп до сих пор враждебно относится к Зеленскому?

В 2019 году Дональд Трамп оказался в центре скандала из-за попытки оказать давление на украинского президента. Он требовал от Зеленского информацию, которая могла бы навредить Джо Байдену, тогдашнему политическому сопернику Трампа.

Зеленский в итоге не выполнил это требование. Ситуация получила широкую огласку в США, а показания подполковника Александра Виндмана, работавшего в Раде национальной безопасности, стали частью истории, что привело к первому импичменту Трампа.

Я думаю, именно после этого он решил, что Зеленский – его личный враг– заявил он.

По оценке Эпштейна, между политиками возник не просто дипломатический конфликт, а личная вражда, которая влияет на отношение Трампа к Украине.

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"Между ними возник личный конфликт из-за событий 2019 года", – подчеркнул он.

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Как Россия использует конфликт Трампа с Зеленским?

По мнению Эпштейна, Кремль понимает, какие темы могут задеть Трампа, и использует их для продвижения собственных интересов. Российские чиновники подхватывают тезисы, совпадающие с взглядами американского президента, в частности обвинения в адрес Зеленского и предыдущей администрации США.

Эпштейн обратил внимание на заявления заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который распространял обвинения в адрес украинского президента. По его мнению, это часть более широкой информационной стратегии Москвы.

Россияне продолжают информационно использовать все триггеры, на которые реагирует Трамп, и подхватывают соответствующие тезисы– пояснил Эпштейн.

Он также считает, что российская пропаганда может влиять на людей из окружения президента США, в частности на спецпосланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

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Эпштейн убежден, что Украине нужно активнее работать с американскими политиками и объяснять, почему поддержка Киева отвечает интересам самих Соединенных Штатов.

Отметим, что в октябре 2026 года отношения президентов США и Украины оказались в новом кризисе из-за разногласий по поводу ударов по российской энергетической инфраструктуре и подхода Вашингтона к Москве. Дональд Трамп призвал Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие объекты, а после объявления о договоренности по поставкам российского дизельного топлива на мировые рынки временно ослабил часть санкций против России.

Трамп также публично поставил под сомнение роль Зеленского в переговорах и заявил, что Украине, возможно, стоит выбрать другого представителя. Зеленский, в свою очередь, раскритиковал решение Вашингтона в отношении России и подчеркнул, что отмена санкций только усилит позиции Владимира Путина. В то же время в интервью CNN 22 октября украинский президент подчеркнул, что конфликт с Трампом – "не что-то личное", а вопрос принципиального несогласия по поводу политики в отношении Кремля.