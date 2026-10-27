Трамп не пробачив Зеленському одну річ: Епштейн пояснив, звідки взялася їхня ворожнеча

Виконавчий директор некомерційної організації Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому Трамп міг сприйняти Зеленського як особистого ворога та як цим користується Росія.

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Чому Трамп досі вороже ставиться до Зеленського?

У 2019 році Дональд Трамп опинився в центрі скандалу через спробу тиснути на українського президента. Він вимагав від Зеленського інформацію, яка могла б зашкодити Джо Байдену, тодішньому політичному супернику Трампа.

Зеленський зрештою не виконав цієї вимоги. Ситуація набула розголосу у США, а свідчення підполковника Александра Віндмана, який працював у Раді національної безпеки, стали частиною історії, що призвела до першого імпічменту Трампа.

Я думаю, саме після цього він вирішив, що Зеленський є його особистим ворогом– заявив він.

За оцінкою Епштейна, між політиками виник не просто дипломатичний конфлікт, а персональна ворожнеча, яка впливає на ставлення Трампа до України.

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"Між ними виник персональний конфлікт через події 2019 року", – наголосив він.

Повне інтерв'ю з Уріелем Епштейном: дивитись відео

Як Росія використовує конфлікт Трампа із Зеленським?

На думку Епштейна, Кремль розуміє, які теми можуть зачепити Трампа, і використовує їх для просування власних інтересів. Російські посадовці підхоплюють тези, які збігаються з поглядами американського президента, зокрема звинувачення на адресу Зеленського та попередньої адміністрації США.

Епштейн звернув увагу на заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який поширював звинувачення проти українського президента. На його думку, це частина ширшої інформаційної стратегії Москви.

Росіяни продовжують інформаційно використовувати всі тригери, на які реагує Трамп, і підхоплюють відповідні тези– пояснив Епштейн.

Він також вважає, що російська пропаганда може впливати на людей з оточення президента США, зокрема спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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Епштейн переконаний, що Україні потрібно активніше працювати з американськими політиками та пояснювати, чому підтримка Києва відповідає інтересам самих Сполучених Штатів.

Зауважимо, що в жовтні 2026 року відносини президентів США та України опинилися в новій кризі через розбіжності щодо ударів по російській енергетичній інфраструктурі та підходу Вашингтона до Москви. Дональд Трамп закликав Україну припинити атаки на російські нафтопереробні об'єкти, а після оголошення домовленості про постачання російського дизельного пального на світові ринки тимчасово послабив частину санкцій проти Росії.

Трамп також публічно поставив під сумнів роль Зеленського в переговорах і заявив, що Україні, можливо, варто обрати іншого представника. Зеленський натомість розкритикував рішення Вашингтона щодо Росії та наголосив, що скасування санкцій лише посилить Володимира Путіна. Водночас в інтерв'ю CNN 22 жовтня український президент підкреслив, що конфлікт із Трампом – "не щось особисте", а питання принципової незгоди щодо політики стосовно Кремля.