Как рассказал 24 Канала доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, Трамп недооценивает силу Украины и Европы. Здесь уже привыкли к разным нападениям и умеют себя защищать.

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У Трампа– проблемы

"Дональд Трамп не ожидал, что его будут воспринимать по-другому. Думал, что все перед ним поднимут руки и скажут забирать все, что он хочет. Но это совсем другой уровень общения",– заметил Андрей Городницкий.

Украина показала, что может за себя постоять. Мы пережили первую волну критики Трампа и начали действовать своими методами. Более того, Владимир Зеленский даже сказал об успехах ВСУ на фронте. То есть мы сохраняем субъектность и наступаем.

Трамп это понимает, и у него нет большого выбора. Он может или начать эскалировать, давить, или смягчать свою позицию и к чему-то реально прийти. Трамп осознает, что если больше нажмет на Украину, то в США его просто "съедят",

– подчеркнул политический эксперт.

Даже его соратники стали отказываться от позиций, как озвучил Трамп. К тому же, для большинства американцев Украина была символом свободы, отважной борьбы маленькой страны против огромного врага. Но своими заявлениями Трамп это нивелировал.

Далее он увидел рейтинги, стремительно упавшие и остановившие свои резкие высказывания в сторону Украины. Трамп осознал, что такие методы не работают. Соединенные Штаты не такая страна, как Россия. Здесь все еще действуют законы логики. Итак, не стоит думать, что США прекратят помощь или перейдут на сторону агрессора.