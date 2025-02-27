Як розповів 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, Трамп недооцінює силу України та Європи. Тут вже звикли до різних нападів і вміють себе захищати.

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У Трампа – проблеми

"Дональд Трамп не очікував, що його сприйматимуть по-іншому. Думав, що всі перед ним підіймуть руки й скажуть забирати все, що він хоче. Але це зовсім інший рівень спілкування", – зауважив Андрій Городницький.

Україна показала, що може за себе постояти. Ми пережили першу хвилю критики Трампа й почали діяти своїми методами. Ба більше, Володимир Зеленський навіть сказав про успіхи ЗСУ на фронті. Тобто ми зберігаємо суб'єктність і наступаємо.

Трамп це розуміє і в нього немає великого вибору. Він може або почати ескалювати, тиснути, або пом'якшувати свою позицію і до чогось реально прийти. Трамп усвідомлює, що якщо більше натисне на Україну, то у США його просто "з'їдять",

– наголосив політичний експерт.

Навіть його соратники почали відмовлятися від позицій, як озвучив Трамп. До того ж для більшості американців Україна була символом свободи, відважної боротьби маленької країни проти величезного ворога. Але своїми заявами Трамп це знівелював.

Далі він побачив рейтинги, які стрімко впали й зупинив свої різкі вислови в бік України. Трамп усвідомив, що такі методи не працюють. Сполучені Штати не така країна як Росія. Тут все ще діють закони логіки. Отже, не варто думати, що США припинять допомогу або перейдуть на бік агресора.