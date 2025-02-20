Фейк распространил сын Трампа – Дональд Трамп-младший. На самом деле на оригинальном видео – россиянин. Что известно о фейке, который распространил Трамп-младший – сообщает 24 Канал.

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Трамп-младший распространил фейк о Зеленском

Сын президента США Дональд Трамп-младший в сети распространил фейковое видео, которое создали с помощью искусственного интеллекта. На нем якобы Владимир Зеленский выполняет восточный танец.

Скандальный твит сын Трампа подписал с новыми "выбросами" в адрес Зеленского. Так, Трамп-младший заявил, что президент Украины должен "пойти и выиграть войну" без помощи США.

Зеленский действительно должен просто пойти выиграть войну без наших бесконечных денег. Давайте посмотрим, как это получится,

– написал Трамп-младший.

Впрочем, в сообщениях пользователи заметили, что распространенное видео – фейк, который создан с помощью искусственного интеллекта. Однако Трамп-младший не отвечает на комментарии с критикой и разоблачением с распространением фейков.

Lead Stories, который проверяет факты из сети и СМИ, отмечает, что впервые видео появилось на странице в инстаграм 14 января 2024 года. По состоянию на сейчас – сообщение удалено.

За основу видео взяли танец, который выполнял россиянин. Говорится о Вусале Мехтиеве, который живет в Липецке. На его странице в тиктоке можно найти оригинальное видео, которое использовали для создания фейка.

Аналитики Lead Stories добавляют, что, вероятно, видео российского танцора взяли за основу, ведь человек имеет несколько похожие черты лица.

Что использовали для создания фейка: смотрите видео

Ранее сын Трампа сделал скандальное заявление. Так, Трамп-младший написал в сети, что для США война России с Украиной "мало что значит".