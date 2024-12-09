Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг мог убедить Трампа в полезности НАТО для США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Опасения в Альянсе уменьшились

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг мог убедить нового президента США Дональда Трампа в том, что НАТО может быть полезным. Западное издание ссылается на источник высокого ранга в Североатлантическом альянсе. По данным газеты, сейчас там меньше опасений относительно возможных деструктивных действий Трампа.

Во время предыдущего президентского срока политик угрожал союзникам возможным выходом США и отказом выполнять обязательства по взаимной помощи в случае нападения 5-й статьи.

Ранее он уже повторял эту угрозу покинуть НАТО, если страны будут мало вкладываться в оборону. В то же время Трамп сказал, что США останутся в Альянсе, если к ним будут относиться "справедливо".