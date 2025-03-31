Ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян рассказал 24 Каналу, что от деятельности Трампа в кресле президента нет никаких результатов, и их не стоит ожидать в будущем. Также президент США пригрозил ввести дополнительные санкции против российской нефти и ее покупателей, если Путин не согласится на условия прекращения огня.

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США надо вылечиться от трампизма

Асланян заметил, что из-за мании величия, Трамп хочет, чтобы его лицо было на долларовой купюре, а его золотые статуи устанавливали по всему миру. Результатов от его правления не будет, потому что для него главное – чувствовать восторг от работы.

В чем главная зависть Трампа к его "учителю" Путину? Глава Кремля захотел воевать – и напал на Украину. Так же Трамп – захотел ликвидировать министерство образования, и нет его, или закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки", а потом передумал и вернул "Радио "Свобода" финансирование,

– отметил ведущий.

Трамп не дотянет до 2037 года, потому что рубежным, по его мнению, является 2026 год, когда состоятся выборы в Конгресс. Этот год должен показать, имеют ли США силу к сопротивлению и на что они способны.

В то же время Америка, как отметил Асланян, умеет сопротивляться безумию. Однако то, что Трамп "накрутил" за два месяца своего президентства, уже аннулировало США и превратило их в изгоя и в "коврик для вытирания ног".

Соединенные Штаты и так не очень любили в мире за сытость, напыщенность, которых на самом деле не было. А сейчас США презирают за то, что они примитивные глупцы, как и все. Однако богатые, но это не надолго,

– сказал он.

Для того чтобы потом разгрести то, что наделал Трамп, и США вылечиться от трампизма, понадобятся очень большие расходы.

В то же время исцеляться от путинизма, по мнению Сергея Асланяна, будет так же сложно. Другое дело, что США имеют шанс избавиться от Трампа, а в России после Путина будет следующий "Путин".

Напомним, что издание The Daily Mail предположило, что Дональд Трамп может быть президентом США до 2037 года. Это реализуемо, если он найдет путь обойти 22 поправку к Конституции США, ограничивающую возможность избрания на пост президента двумя сроками.

Все будет зависеть, как пишет издание, от толкования слова "выборы" в тексте 22 поправки и лояльности вице-президента США Джей Ди Вэнса. Трамп мог бы баллотироваться на должность вице-президента, а Вэнс – на должность президента. Последний может уйти в отставку и тогда Трамп будет иметь шанс возглавить страну.