Бывший чиновник Госдепа Дэвид Тафури рассказал 24 Каналу, что Трамп говорит много вещей. Он, вероятно, недооценивает насколько сложной и тяжелой является война в Украине.

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"Трамп думает, что может закончить ее за день. Я считаю, что это не реалистично", – сказал он.

Завершение войны в Украине

Дэвид Тафури подчеркнул, если бы Дональд Трамп закончил войну в Украине за один день, то это означало бы капитуляцию перед Владимиром Путиным.

Трамп может провести встречу с Путиным тет-а-тет, если станет президентом США. По мнению бывшего чиновника Госдепа, это может быть частная встреча, детали которой не будут известны никому.

Он попытается разработать мирный план для Украины. Однако Трамп обнаружит, что любой вариант, который мог бы заставить Путина согласиться, был бы настолько жестким и неприемлемым для украинцев, что президент Владимир Зеленский не согласился бы на это,

– высказался Тафури.

Он предположил, если Трампа изберут, то он очень быстро поймет, что завершить войну не так просто, как он думал. Ему придется подумать, планирует ли он продолжать предоставлять оружие и поддержку Украине.

Обратите внимание! Зеленский прокомментировал возможность сокращения поддержки Украины со стороны США, если Дональд Трамп станет президентом, заявив, что пока не слышал от Трампа таких намерений. Он подчеркнул, что Украина понимает риски потенциального изменения политики Вашингтона, поэтому уже разрабатывает собственный план действий.

Есть шанс, что Трампа подтолкнут к помощи Украине советники с проукраинской позицией. Однако, по словам Дэвида Тафури, есть основания для беспокойства из-за того, что кандидат от республиканцев говорил об Украине и его скептицизм относительно предоставления оружия и помощи.

Позитивные вещи, которые Трамп говорил о Путине – шокируют. Я также скажу, что его кандидат в вице-президенты – Джей Ди Вэнс, является самым антиукраинским сенатором в США,

– отметил он.

Бывший чиновник Госдепа также добавил, что сочетание этих двух и их высказывания об Украине является поводом для беспокойства, если Трамп станет лидером США.