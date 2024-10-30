Колишній посадовець Держдепу Девід Тафурі розповів 24 Каналу, що Трамп говорить багато речей. Він, ймовірно, недооцінює наскільки складною і важкою є війна в Україні.

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"Трамп думає, що може закінчити її за день. Я вважаю, що це не реалістично", – сказав він.

Завершення війни в Україні

Девід Тафурі підкреслив, якби Дональд Трамп закінчив війну в Україні за один день, то це означало б капітуляцію перед Владіміром Путіним.

Трамп може провести зустріч з Путіним тет-а-тет, якщо стане президентом США. На думку колишнього посадовця Держдепу, це може бути приватна зустріч, деталі якої не будуть відомі нікому.

Він спробує розробити мирний план для України. Проте Трамп виявить, що будь-який варіант, який міг би змусити Путіна погодитися, був би настільки жорстким і неприйнятним для українців, що президент Володимир Зеленський не погодився б на це,

– висловився Тафурі.

Він припустив, якщо Трампа оберуть, то він дуже швидко зрозуміє, що завершити війну не так просто, як він думав. Йому доведеться подумати, чи планує він продовжувати надавати зброю та підтримку Україні.

Зверніть увагу! Зеленський прокоментував можливість скорочення підтримки України з боку США, якщо Дональд Трамп стане президентом, заявивши, що поки не чув від Трампа таких намірів. Він наголосив, що Україна розуміє ризики потенційної зміни політики Вашингтона, тому вже розробляє власний план дій.

Є шанс, що Трампа підштовхнуть до допомоги Україні радники із проукраїнською позицією. Однак, за словами Девіда Тафурі, є підстави для занепокоєння через те, що кандидат від республіканців говорив про Україну і його скептицизм щодо надання зброї та допомоги.

Позитивні речі, які Трамп говорив про Путіна – шокують. Я також скажу, що його кандидат у віцепрезиденти – Джей Ді Венс, є найбільш антиукраїнським сенатором у США,

– зазначив він.

Колишній посадовець Держдепу також додав, що поєднання цих двох та їхні висловлювання про Україну є приводом для занепокоєння, якщо Трамп стане лідером США.