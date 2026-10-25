Перенесу фейковые новости, – Трамп о возможном выселении пресс-центра из Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном переносе пресс-корпуса Белого дома в другое место. При этом американский лидер не планирует сносить нынешний зал для журналистов ради восстановления исторического бассейна.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Переезд СМИ в другое помещение

Реагируя на слухи о возможной реконструкции пресс-центра, Трамп заявил, что ему "даже в голову не приходило совершить такую глупость".

В то же время американский президент допустил, что представителей СМИ он все же может перевести в другое помещение.

Возможно, я перенесу фейковые новости в менее неприятное место,

– заявил Трамп.

Западные СМИ сообщали, что в августе американский лидер предлагал тогдашней пресс-секретарю Кэролайн Ливитт перенести брифинги из зала имени Джеймса Брэди в Белом доме, однако эта идея так и не была воплощена в жизнь.

Кроме того, Трамп регулярно обвиняет журналистов в несправедливом освещении работы его администрации

Напомним, ранее Дональд Трамп пытался убедить руководство компании Google переименовать Атлантический океан на картах, однако получил отказ.