Говорят, что средства массовой информации пытаюсь подстрекать американцев и хотят сорвать мирный процесс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова для пропагандистских СМИ.

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Как отреагировал Кремль на заявления о возможных санкциях

Песков говорит, что подстрекательство американцев к новым санкциям против России "видно невооруженным глазом".

Тут какие-то, как говорят дипломаты, эвентуальные рассуждения вряд ли целесообразны. Много сливов. Мы видим, что многие СМИ де-факто участвуют в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса и которая имеет целью всячески подстрекать американцев на введение новых санкций. Мы это видим. Это все видно невооруженным глазом. Мы осознаем,

– заявил приспешник Путина.

В то же время он добавил, что американцы и президент Трамп "весьма сбалансированы в своем подходе".

"Понятно, что не все просто. Понятно, что все хочется быстрее, но настолько сложная субстанция, связана с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта. Работы ведутся", – также выдал Песков.

Кроме того, он ответил на вопрос, как "критические заявления" США в отношении Путина и России могут повлиять на мирный процесс.

Он сказал, что "российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем". По его словам, определенные разногласия будут всегда.

"Но политическая воля на это, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть. Работа продолжается, и мы высоко ценим эту взаимную готовность", – подытожил спикер российского диктатора.

Напомним, что Трамп все больше разочаровывается постоянными атаками Путина по Украине и медленными темпами мирных переговоров. На фоне этого он добавил, что возможность новых санкций "абсолютно" рассматривает.