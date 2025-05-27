Кажуть, що засоби масової інформації намагаюся підбурити американців та хочуть зірвати мирний процес. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Путіна Дмітрія Пєскова для пропагандистських ЗМІ.

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Як відреагував Кремль на заяви про можливі санкції

Пєсков каже, що підбурювання американців до нових санкцій проти Росії "видно неозброєним оком".

Тут якісь, як кажуть дипломати, евентуальні міркування навряд чи доцільні. Багато зливів. Ми бачимо, що багато ЗМІ де-факто беруть участь у кампанії, яка націлена на зрив мирного процесу і яка має на меті усіляко підбурювати американців на введення нових санкцій. Ми це бачимо. Це все видно неозброєним оком. Ми усвідомлюємо,

– заявив посіпака Путіна.

Водночас він додав, що американці і президент Трамп "вельми збалансовані у своєму підході".

"Зрозуміло, що не все просто. Зрозуміло, що все хочеться швидше, але настільки складна субстанція, пов'язана з врегулюванням проблеми першопричин українського конфлікту. Роботи ведуться", – також видав Пєсков.

Окрім того, він відповів на запитання, як "критичні заяви" США щодо Путіна та Росії можуть вплинути на мирний процес.

Він сказав, що "російська та американська сторони не повинні і не можуть погоджуватися у всьому". За його словами, певні розбіжності будуть завжди.

"Але політична воля на це, щоб виконувати ті домовленості, які досягаються, вона є. Робота продовжується, і ми високо цінуємо цю взаємну готовність", – підсував речник російського диктатора.

Нагадаємо, що Трамп все більше розчаровується постійними атаками Путіна по Україні та повільними темпами мирних переговорів. На тлі цього він додав, що можливість нових санкцій "абсолютно" розглядає.