Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, на каких вопросах Украина должна сконцентрировать внимание Дональда Трампа, чтобы США приложили усилия по помощи нашему государству и в усилении давления на Россию. Также президент США анонсировал 24 июня, что, вероятно, проведет встречу с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Нидерландах.

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Будет ли мир через силу

Мусиенко отметил, что существует два сценария относительно развития событий вокруг Украины с точки зрения США.

Трамп сегодня вдохновлен урегулированием, как он считает, израильско-иранского конфликта. Перед этим ему удалось предотвратить большую войну Индии и Пакистана. Поэтому он будет пытаться продвигать повестку дня относительно того, что Россия и Украина должны также как можно скорее заключить соглашение и должен быть мир,

– пояснил он.

Соответственно развитие первого сценария будет зависеть от того, будет ли эта стратегия Трампа заключаться в позиции мир через силу, как это произошло в случае Израиля. США вмешались в ситуацию на его стороне и это помогло принудить Иран к перемирию.

В нашем случае американские бомбардировщики B-2, к сожалению, не полетят на Москву. Однако решения, которые могут принять Соединенные Штаты, лежат на столе,

– подчеркнул военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Прежде всего, по его мнению, это принятие решения о продаже Украине американского оружия. Европейцы готовы профинансировать это, в частности, процентами от российских арестованных активов.

Также это введение жестких санкций против России, речь идет о санкционном пакете республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя. Кроме того, важный вопрос установления предельной цены на нефть.

"Это первый и оптимистичный для Украины сценарий", – подчеркнул Мусиенко.

Могут оказывать опосредованное давление

Второй сценарий предполагает то, что Трамп может сделать определенный выпад в сторону Владимира Путина как это было после встречи с президентом Украины Зеленским в Ватикане. Тогда президент США написал сообщение о том, что Путин его обманывает.

Может быть что-то подобное, но это закончится тем, что, будет ускорена следующая встреча делегаций Украины и России, например, в Стамбуле.

Также возможно промедление вроде того, как Трамп давал России паузу в две недели, что превратились в четыре. Это позволило россиянам затягивать процесс.

Таким образом США могут оказывать на нашу страну опосредованное давление. Они, наверняка, не прекратят обмен разведданными. Однако надо понимать, что любую паузу Путин воспринимает как слабость и поощрение к своей террористической деятельности, к ударам по Украине к ведению наступления,

– отметил Александр Мусиенко.

Ранее Трамп говорил, что, мол, пусть эти двое детишек, как он сравнил Россию и Украину, подерутся между собой, как дети в парке, и в конце концов придут к какому-то решению.

Поэтому президент США может выбрать такую стратегию – ждать, пока "подерутся", и уже по результатам этой "драки", возможно, осенью, когда будут неблагоприятные погодные условия и Россия истощится на фронте, можно будет говорить о прекращении огня.

К слову, по мнению политика и дипломата Романа Бессмертного, шансы на встречу Трампа и Зеленского во время саммита НАТО довольно велики. В то же время европейцы, по его словам, подготовили два варианта действий. Или встреча состоится и будет решен вопрос о продаже Украине вооружения, или они проведут индивидуальную работу, совместно с Украиной, с окружением президента США относительно того, чтобы его "убедить в этих действиях".