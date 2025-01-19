В США продолжаются дискуссии из-за возможного желания Трампа выйти из НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Какие последствия может иметь желание Трампа выйти из НАТО

Будущий президент США Дональд Трамп может столкнуться со значительными юридическими и политическими вызовами в попытке вывести страну из Североатлантического альянса. Политолог Майкл Пек считает, что такой шаг может повлечь масштабные судебные споры из-за неопределенности в полномочиях исполнительной ветви власти в сфере внешней политики.

Конгресс США еще в 2020 году принял закон, запрещающий президенту односторонне выводить страну из НАТО без одобрения Конгресса или двух третей Сената. Это положение является попыткой законодателей гарантировать стабильность членства США в альянсе.

В то же время Конституция США не содержит четких норм по выходу из международных договоров, создавая правовую неопределенность. Прецеденты, такие как дело Youngstown Steel (1952), свидетельствуют, что суды могут пересматривать решения исполнительной власти, если Конгресс прямо противодействует этим действиям.

Впрочем, администрация Трампа может ссылаться на решение администрации Джимми Картера по выходу из договора о взаимной обороне с Тайванем, когда Верховный суд отказался рассматривать этот вопрос, признав его политическим, а не юридическим. Аналогичный подход может быть применен и к НАТО.

Возможные последствия выхода США из НАТО

Выход США из НАТО или даже частичное ослабление участия в альянсе будет иметь существенные геополитические последствия:

Ослабление коллективной обороны . НАТО, создано для защиты Европы от советской агрессии, значительной степени зависит от американской военной мощи. Уменьшение роли США может подорвать доверие к альянсу.

. НАТО, создано для защиты Европы от советской агрессии, значительной степени зависит от американской военной мощи. Уменьшение роли США может подорвать доверие к альянсу. Рост влияния России. Кремль может воспользоваться отсутствием американского лидерства в НАТО.

Кремль может воспользоваться отсутствием американского лидерства в НАТО. Дезорганизация альянса. Даже без официального выхода США Трамп мог бы минимизировать участие страны в учениях или уменьшить роль американских офицеров в структурах НАТО, что подорвало бы его функциональность.

В 2020 году Министерство юстиции администрации Дональда Трампа заявило, что решение о выходе США из международных договоров, в частности НАТО, относится исключительно к полномочиям президента. Такая позиция базируется на широкой интерпретации исполнительных полномочий в сфере внешней политики.

Однако эта точка зрения вызывает споры. Как отмечает Карен Сокол из Исследовательской службы Конгресса, суды могут не поддержать такую претензию. Конституция США предусматривает совместную роль президента и Сената в ратификации международных договоров