Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что наше государство богато на металлы, в которых заинтересованы американцы. Некоторые из них они вынуждены покупать у России.

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Какое соглашение могут заключить США и Украина

Для американской экономики важен титан, который они покупают в России, потому что других альтернатив нет. Частично страна-агрессор добывала его из Украины. Сейчас такие поставки не ведутся, но не стоит отбрасывать, что россияне могут получать этот металл из третьих стран.

А если построить мощности по производству титана в Украине, в США, или в другом государстве, которое заинтересует всех, тогда нам удастся исключить Россию из этой "игры",

– подчеркнул Иван Ус.

Для американцев это интересно с точки зрения перспектив в авиастроении. Украина так входит в сферу прямого интереса США, а реализация идеи будет способствовать мотивации Соединенных Штатов в дальнейшем нас поддерживать. А после победы страна сможет получать доступ к этому сырью.

В Европе довольно негативно реагируют на такие предложения, но возникают встречные вопросы – почему ЕС до сих пор не стал более активным игроком в поддержке Украины. Вопрос нашего членства также до конца не согласован.

Украина должна использовать ресурсы как мотивацию для стран Европейского Союза как можно быстрее заниматься вопросом нашего членства для того, чтобы не было конкуренции за ресурсы,

– отметил Иван Ус.

Может ли Трамп передумать

Президент США является довольно эмоциональным человеком, но многие вещи он видит именно через призму бизнеса. Стоит вспомнить, что сразу после победы он начал зарабатывать на так называемых мемкоинах. Говорится о специально созданных памятных монетах в честь инаугурации Трампа. То есть он заработал даже на этом.

Украина богата на различные редкоземельные металлы. Единственное, что нужно – инвестиции для их развития. Любой бизнесмен видит перспективы того, что может быть,

– отметил Иван Ус.

К слову, еще в 2014 году война на Востоке началась со Славянска, где есть Юзовское месторождение сланцевого газа. Если бы администрация тогдашнего президента США начала активнее действовать, то можно было бы построить индустрии по добыче сланцевого газа и поставлять его в Европейский Союз. Возможно, в таком случае Россия не посадила бы на "газовую иглу" европейские страны.

Поэтому тема ресурсов очень важна для видения развития экономики США и для Трампа как бизнесмена. Его однозначно интересуют редкоземельные металлы, ведь это также будет свидетельствовать о росте влияния Америки, которую Трамп "хочет сделать великой снова".

Заметим, Владимир Зеленский назвал справедливым предложение Трампа обменивать редкоземельные металлы на военную помощь от США. Он добавил, что Украина готова работать с партнерами, которые "вместе с нами защищают нашу землю".