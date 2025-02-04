Подобное предложение не отвечает интересам Киева. Об этом он заявил вечером в понедельник, 3 февраля, после неформального оборонного саммита ЕС в Брюсселе, сообщает 24 Канал со ссылкой на N-TV.

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Как отреагировал Шольц на предложение Трампа

По мнению немецкого канцлера, было бы "очень эгоистично и очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования ее обороны, пока там идет война. По данным DW, он отметил, что в будущем Украине понадобится сильная армия, а также средства для восстановления страны.

Речь идет о том, чтобы Украина могла финансировать свое восстановление. Это главная задача, если учесть огромные разрушения. Поэтому ресурсы Украины нужно использовать для финансирования всего, что необходимо после войны,

– считает Олаф Шольц.

По его словам, это большие задачи, если учитывать огромные разрушения, которые происходят в Украине из-за войны, которую ведет Россия. И именно поэтому, по мнению действующего канцлера Германии, было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы "для обеспечения хорошего будущего".

Напомним, что ранее ряд западных СМИ писали, что в пунктах плана победы есть предложения Киева в обмен на помощь. Так, журналисты CNN писали, что Украина готова предложить Западу свои природные ресурсы в обмен на военную поддержку, и таким образом удержать поддержку Вашингтона.