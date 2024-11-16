Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм рассказал 24 Каналу, какими способами и средствами Запад может повлиять на позицию Кремля по завершению войны в Украине. В то же время Путин может не согласиться заключать соглашение об окончании войны. Он может обманывать Трампа, надеясь, что США прекратят вооружать Украину.

К теме Путин готовится к переговорам с Трампом: что задумали в Кремле

Это означало бы бросить вызов Путину

"Есть несколько рычагов, которыми Трамп может заставить Путина к переговорам", – заметил Ингрэм.

В частности, самым смелым поступком, который Запад мог бы сделать для поддержки Украины – это отмена ограничений на использование любого оружия для ударов по территории России, а также увеличение поставок оружия большой дальности поражения.

Это бы позволило усилить реальные возможности Украины, которая уже с большим успехом атакует российские цели, используя БпЛА. А если бы она получила западное оружие дальнего радиуса действия, это бы позволило подорвать российскую способность атаковать Украину,

– уверен полковник военной разведки в отставке.

Есть также чрезвычайно смелые шаги, к которым могли бы прибегнуть западные страны. Например, потенциальное введение войск НАТО в Украину, которые были бы способны выполнить несколько задач:

гарантировать безопасность границ с Беларусью, восточной части Украины;

создать безопасную зону для процветания оборонно-промышленной базы Украины и безопасных районов для продолжения развертывания военного потенциала и подготовки;

позволить украинским военным сосредоточиться исключительно на вытеснении россиян с незаконно захваченных территорий на Востоке Украины.

Кроме того, НАТО потенциально могло бы предоставить Украине больше морского и военно-морского потенциала, и тогда она могла бы планировать операции по возвращению Крыма.

Однако, это было бы очень смело, потому что означало бы бросить вызов Путину и пересечь не просто его "красные линии", а линию экзистенциальной угрозы для России. Это потенциально может стимулировать применение ядерного оружия, что чрезвычайно беспокоит страны-члены НАТО,

– подчеркнул он.

Кстати. Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур отметил, что после того, как Трамп займет пост президента США, горячая фаза войны в Украине может быть остановлена. Президента Украины, вероятно, попытаются посадить за стол переговоров, но украинские военные не позволят ни одному лидеру государства сдать наши позиции.

Борис Джонсон был смелее

Также после того, как премьером Великобритании стал лейборист Кир Стармер, страна стала более осторожной в отношении обещаний военной помощи Украине.

Когда Борис Джонсон был премьер-министром, он предоставил Украине первые боевые танки. Этот политический шаг сдвинул процесс с мертвой точки.

Если бы Борис Джонсон все еще был премьер-министром, то ограничения на использование Storm Shadow для Украины исчезли бы за одну ночь,

– уверен Филипп Ингрэм.

Однако Кир Стармер не так смел на политической арене, когда дело доходит до принуждения остального международного сообщества согласовать военную помощь Украине. Очевидно, что уровень поддержки Украины со стороны Великобритании откатился назад после прихода к власти нового лейбористского правительства. Однако это политика нового правительства по отношению ко всему.