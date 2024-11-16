Враг в Курской области несет огромные потери в личном составе и технике, но не имеет результата. Политолог и социолог Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что для Путина важно улучшить позиции России на фронте до переговоров с Трампом.

К теме Зеленский назвал условие для переговоров с Россией при посредничестве США

Должен отчитаться

Эйдман считает, что россияне будут прилагать все возможные усилия, чтобы контролировать полностью Курскую область.

Когда Трамп будет звонить Путину уже как президент США с конкретными предложениями, связанными с урегулированием ситуации, глава Кремля, предположил политолог, должен отчитаться, что "у него все хорошо". Россия, мол, "наступает по нескольким направлениям", а также "освободила Курскую область".

План у Путина вести переговоры с Трампом с позиции силы. Склонность к компромиссу россияне воспринимают как слабость, которой надо противопоставлять собственную силу. Свою позицию им надо подкрепить военными успехами. Поэтому они будут пытаться достичь их до 20 января 2025 года, когда должна состояться инаугурация Трампа,

– отметил Игорь Эйдман.

В то же время в российской армии за последнее время огромные потери, которых раньше не было.

Обратите внимание! По данным западных СМИ, последние месяцы у россиян наибольшая численность погибших на войне за все ее время. По сравнению с показателями сентября, октября и ноября 2023 года, нынешние потери увеличились в полтора раза.

Отметим, что по мнению военного эксперта Романа Свитана, Путин отдал приказ освободить Курщину до инаугурации Трампа, потому что надеется на заморозку военных действий. Поэтому он пытается до 20 января сделать для этого все возможное, в частности, полностью контролировать Курщину.