Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Враг активизировался в Курской области

Ранее в СМИ сообщалось о намерениях российского руководства вернуть контроль над Курской областью до инаугурации Дональда Трампа в январе, для чего привлекли и военных КНДР.

Сейчас же фиксируется активизация противника на этом участке фронта. В основном активные действия враг осуществляет ночью, пытаясь проводить наступательные действия на позиции Сил обороны Украины.

Враг снова проводит наступательные действия на Курщине. Применяет технику, перемещаться пытается активно ночью,

– пишет Коваленко.

К слову, накануне он сообщал, что в Курской области попытки россиян прорваться завершились потерями. Он уверял, что сейчас ситуация на этом участке фронта находится под контролем ВСУ.

В то же время по данным Коваленко, военные Северной Кореи, которые находятся на этих позициях, по состоянию на сегодня еще не принимали непосредственного участия в боевых действиях, хотя и остаются на местах.