Ворог у Курській області зазнає величезних втрат в особовому складі та техніці, але не має результату. Політолог та соціолог Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що для Путіна важливо покращити позиції Росії на фронті до перемовин з Трампом.

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Має відзвітувати

Ейдман вважає, що росіяни будуть докладати усіх можливих зусиль, щоб контролювати повністю Курську область.

Коли Трамп буде телефонувати Путіну вже як президент США з конкретними пропозиціями, пов'язаними з врегулюванням ситуації, очільник Кремля, припустив політолог, має відзвітувати, що "у нього все добре". Росія, мовляв, "наступає по кількох напрямках", а також "звільнила Курську область".

План у Путіна вести перемовини з Трампом з позиції сили. Схильність до компромісу росіяни сприймають як слабкість, якій треб протиставляти власну силу. Свою позицію їм треба підкріпити воєнними успіхами. Тому вони намагатимуться досягти їх до 20 січня 2025 року, коли має відбутися інавгурація Трампа,

– зазначив Ігор Ейдман.

Водночас у російській армії за останній час шалені втрати, яких раніше не було.

Зверніть увагу! За даними західних ЗМІ, останні місяці у росіян найбільша чисельність загиблих на війні за весь її час. Порівняно з показниками вересня, жовтня та листопада 2023 року, цьогорічні втрати збільшились у півтора раза.

Зазначимо, що на думку військового експерта Романа Світана, Путін віддав наказ звільнити Курщину до інавгурації Трампа, адже сподівається на заморозку воєнних дій. Тому намагається до 20 січня зробити для цього все що можливо, зокрема, цілком контролювати Курщину.