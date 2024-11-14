Чому так поспішають росіяни і чим це обертається для них, у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Бої на Курщині

В мережі з'явилося цікаве відео від 47-ї бригади, що воює на Курському напрямку. Там зараз нищиться велика частина ворожої техніки та живої сили.

Путін робить ставку на заморозку воєнних дій з приходом на пост президента США Дональда Трампа. І зараз намагається робити все, що можливо до цього часу. Для нього під час заморозки перебування українських військ на Курщині буде подібне до смерті,

– зауважив Світан.

ЗСУ будуть успішно користуватися цим наміром ворога і знищувати росіян під час їхніх відчайдушних штурмів.

Завдяки засобам ураження дії до 40 кілометрів ЗСУ вдається уражати левову частку ворога ще до безпосереднього вступу в бої.

"Щоденно Генштаб повідомляє про до 2000 вбитих росіян, от приблизно половина з них мінусується на Курському напрямку", – розповів військовий експерт.

Ситуація на Куп'янщині

Біля Куп'янська ситуація стає все складнішою. Карта Deep State щоденно оновлюється з певними просуваннями ворога. Збройні Сили України повідомляли, що ворог намагався заходити в саме місто з боку Лиману. Спроби прориву були відбиті.

Як змінилась ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

Обидві сторони там, за словами Світана, працюють в режимі просочування малими тактичними групами на території, що контролюються противником.

Іноді саме це або ж втрата контролю за смугою шириною 3 — 4 кілометри з українського боку і стають причинами прориву росіян. Однак наразі ситуацію в самому місті Куп'янськ контролюють українські Сили оборони.