Если этого не произойдет, Путин не будет спешить с мирными переговорами. Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, подчеркнув, что Россия еще имеет достаточно ресурсов для продолжения войны.

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Как Трамп может стимулировать Путина к переговорам

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что благодаря возможному сокращению помощи Украине и проблемам с мобилизацией ему удастся истощить украинские ресурсы быстрее, чем иссякнут российские. В таком случае он или начнет переговоры с более выгодной позиции, или достигнет более значительных успехов на поле боя.

Однако президент США Дональд Трамп может повлиять на экономические возможности России вести войну и общую ситуацию в стране-агрессоре, что ослабит ее военный потенциал и одновременно укрепит Украину путем сохранения или даже увеличения помощи.

Если этого не произойдет, у Путина не будет причин спешить с мирными переговорами. Зачем ему идти на переговоры сейчас, если он будет считать, что через полгода сможет достичь больших результатов – захватить новые территории и истощить противника,

– объяснил Давид Шарп.

Он также отметил, что если потери России не достигли критической точки и не делают невозможным дальнейшее наступление, их весомость будет минимальной. Россияне до сих пор не пошли на важный шаг – мобилизацию, что свидетельствует о том, что ресурсы у них еще есть, и выбранный подход их устраивает.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, но при условии – если США и Европа предоставят гарантии безопасности Украине.