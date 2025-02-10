Якщо цього не відбудеться, Путін не буде поспішати з мирними перемовинами. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, наголосивши, що Росія ще має достатньо ресурсів для продовження війни.

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Як Трамп може стимулювати Путіна до переговорів

Російський диктатор Владімір Путін розраховує, що завдяки можливому скороченню допомоги Україні та проблемам із мобілізацією йому вдасться виснажити українські ресурси швидше, ніж вичерпаються російські. У такому випадку він або почне переговори з вигіднішої позиції, або досягне більш значних успіхів на полі бою.

Однак президент США Дональд Трамп може вплинути на економічні можливості Росії вести війну та загальну ситуацію в країні-агресорці, що послабить її воєнний потенціал і одночасно зміцнить Україну шляхом збереження або навіть збільшення допомоги.

Якщо цього не станеться, у Путіна не буде причин поспішати з мирними переговорами. Навіщо йому йти на переговори зараз, якщо він вважатиме, що через пів року зможе досягти більших результатів – захопити нові території та виснажити противника,

– пояснив Давид Шарп.

Він також зазначив, що якщо втрати Росії не досягли критичної точки й не унеможливлюють подальший наступ, їхня вагомість буде мінімальною. Росіяни досі не пішли на важливий крок – мобілізацію, що свідчить про те, що ресурси у них ще є, і обраний підхід їх влаштовує.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним, але за умови – якщо США та Європа нададуть гарантії безпеки Україні.