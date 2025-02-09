Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для британського мовника ITV News.

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За яких умов можливі переговори Зеленського і Путіна

Якщо би у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати та дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів, залежно від їхнього змісту,

– заявив Зеленський.

Водночас президент висловився на рахунок заморожування нинішньої лінії фронту. Він зазначив, що не хотів би цього. За словами Зеленського, постраждає кілька українських міст, які перерізані цією контактною лінією. Окрім цього деякі області будуть у небезпеці навіть після війни.

"Я знаю, що таке контактна лінія. Я її пам’ятаю: коли у 2019 році став президентом, я приїжджав і бачив цю контактну лінію на сході нашої країни. Я був у цих селах – там життя не було", – вказав Зеленський.

Зеленський зазначає, що заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєю агресією. І це буде абсолютна поразка для всіх. Як каже президент, це стане поразкою у тому числі й для Трампа – тому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною.

До слова, Володимир Зеленський переконаний, що є всі можливості закінчити війну в Україні у 2025 році. Швидкого закінчення хоче і Україна, і Трамп – проте як станеться, невідомо.