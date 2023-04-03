Ситуация исторически беспрецедентна. Об этом 24 Канала общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин.

К теме Трамп уже совсем скоро предстанет перед судом в Нью-Йорке: в наручниках или без

Как суд повлияет на Трампа

С одной стороны, к сожалению для Трампа, очень медийного личности, этот суд не будут транслировать по телевидению. Дело в том, что в штате Нью-Йорк в рамках заседания все еще запрещена съемка. Очевидно, Трампу придется отбивать этот танец на клавишах своих соцсетей. Это тоже может стать проблемой, потому что судья может запретить ему говорить об этом в сети.

Интересно! Когда-то его друг и советник Роджер Стоун во время заседания поставил судью, мишень и выложил в инстаграм. Судья сказала: "Довольно, больше не надо". И он лишился доступа к соцсетям. По мнению депутата, это может быть этакая ирония судьбы для Трампа.

"С другой точки зрения, какое же продажное лицо этот Трамп! Представьте, что вам выдвинули уголовное обвинение, а вы говорите: "Я могу на этом немного заработать, это хорошая возможность", – замечает политический деятель.

Свидетели Трампа посылают ему небольшие суммы, но их миллионы. Так, он получает безумные деньги, которые позволяют заплатить за все апелляции и иски, чтобы замедлить это дело.

Здесь масса всего интересного. Ситуация в том, что его адвокат заплатил двум порнозвездам, которые имели историю отношений с Трампом. После чего экс-президент возместил ущерб адвокату. Впоследствии адвокат сел, а потом – сдал Трампа. Теперь они разбираются. Это отношения между разъяренным адвокатом и безумным клиентом,

– отмечает Рашкин.

Более того, речь идет и о мошенничестве в бизнесе Трампа. Он регулярно менял размер своих помещений, в зависимости от обстоятельств. Поэтому Трамп – аферист с опытом. Его организация в Нью-Йорке признана мошеннической.

"В Трампа идут стрела за стрелой. Посмотрим, удастся ли ему выкрутиться", – говорит Рашкин.

Для Республиканской партии, добавляет он, это полный кошмар. С одной стороны, Трамп полностью зачистил поле, от Десантиса ничего не осталось. З другой, он еще не вступил в избирательную кампанию, а уже потерял поддержку.

Это важно в убеждении и понимании человека – эмоции, эмоции и эмоции. Логика это, конечно, прекрасно. Но она бежит за эмоциями и оправдывается. Мы видим, что республиканцы эмоционально заряжены тем, что напали на их бывшего лидера, и они его окружили. Трамп выглядит как непобедимая фигура,

– объясняет общественный деятель.

Скорее всего, считает он, если бы выборы проходили сегодня, Трамп представлял бы Республиканскую партию. По словам Рашкина, это вредит его шансам на выборах – против любого демократа, особенно против Байдена. Кроме того, появляется впечатление, что главный республиканец под судом, почти преступник, это партия. Да, он начинает вредить всей партии.

"Он снова становится лицом республиканского бренда и это вредит всем кандидатам по списку. Поэтому это действительно козырь на выборах", – подытожил Рашкин.

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