По мнению Марка Рютте, Дональд Трамп понимает важность членства США в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП, которое привело его заявление во время общения с журналистами на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

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Что думает Рютте о политике Трампа в отношении НАТО

В НАТО долгое время выражали обеспокоенность относительно будущей политики Дональда Трампа в отношении Альянса, дискуссии продолжались еще со времен, когда он был только кандидатом. Однако генсек НАТО поспешил успокоить европейских членов Альянса.

По его словам, он имел очень хорошие рабочие отношения с Трампом во время его премьерства в Нидерландах и уверен, что республиканец будет действовать в защиту США и продолжит поддерживать роль Альянса в глобальной безопасности, потому что осознает важность этого.

НАТО существует не только для защиты Европы и США, но и для того, чтобы обеспечить безопасность в Индо-Тихоокеанском и трансатлантическом регионах,

– заявил он.

Особенно это важно на фоне угроз, которые непосредственно связаны с Россией, КНДР, Китаем и Ираном, подчеркивает Рютте. Он отметил, что эти страны активно сотрудничают между собой, что создает прямую угрозу для Европы, а также для Японии, Южной Кореи и США.

Так, генеральный секретарь НАТО напомнил, что КНДР помогает России в войне против Украины, а Китай и Иран поставляют России технологии, которые укрепляют ее военный потенциал. Поэтому, поскольку это глобальная угроза, то Индо-Тихоокеанский регион и Евроатлантический регион связаны между собой.

Марк Рютте выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с новоизбранным американским лидером, особенно после его инаугурации.

"На прошлой неделе я имел с ним (с Трампом – 24 Канал) хороший телефонный разговор. Мы работали как друзья, когда я был премьер-министром Нидерландов, и сделаем это снова, когда он станет новым президентом США", – подытожил Рютте.

Напомним, еще в прошлом году Дональд Трамп угрожал в случае своей победы на выборах вывести США из НАТО, если Альянс не выполнит его условий. Он хотел, чтобы Альянс переоценил главный принцип НАТО – нападение на одного означает нападение на всех.